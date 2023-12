Denne belgiske byen er inkludert i rangeringen av de vakreste byene i verden

Hva er de vakreste byene i verden? Selv om det er svært subjektivt å finne en by vakrere enn en annen, lar noen kriterier oss objektivt vurdere skjønnheten til byer. Uansett, Euromonitor, et globalt verktøy for markedsanalyse og forbrukerinformasjon, prøvde å bevise verdens 100 vakreste byer i henhold til 55 forskjellige beregninger fordelt på 6 hovedkategorier. Disse er knyttet til en bys økonomiske ytelse, turisme, infrastruktur, politikk på plass eller byens attraktivitet, helse, sikkerhet og bærekraft.

Finn den hyggeligste byen å besøke i videoen:

Europa dominerer

I følge disse ulike kriteriene er vinnerbyen for andre år på rad ingen ringere enn Paris, Frankrikes hovedstad. The City of Lights gleder besøkende med sine mange kulturelle verdier som gjenspeiler dens rike historie. Og i 2024 lover det å tiltrekke seg enda flere på grunn av OL som arrangeres der. På andreplass finner vi Dubai, og på tredjeplass vender vi tilbake til Europa med Madrid i Spania. Europa skiller seg virkelig ut i denne rangeringen, med 7 europeiske byer på topp 10 og totalt 63 europeiske byer på topp 100. Denne europeiske dominansen forklares delvis av Europas kulturelle rikdom og historie, men også av kulturelt mangfold og teknologiske fremskritt. Andre europeiske byer som kommer på topp 10 er Amsterdam (5. plass), Berlin (6. plass), Roma (7. plass), Barcelona (9. plass) og til slutt London (10. plass).

Og Belgia?

Vi fortalte deg at den belgiske byen er en av de vakreste byene i verden. Uten stor overraskelse mottar vår elskede hovedstad denne prisen, spesielt takket være Grand-Place, som lenge har vært ansett som en av de vakreste i verden. Brussel ligger på 40. plass i denne rangeringen, foran Tel Aviv og San Francisco. I Frankrike er Nice konsekvent rangert som 47. plass. I stedet for objektive skjønnhetskriterier fremhever rapporten også viktige fremtidige reisetrender og inkluderer derfor nødvendigvis bærekraftig turisme. Han hilser tiltakene rettet mot å forbedre kollektivnettet og byer som vedtar strategier for å forhindre masseturisme.

Her er en by som får deg til å glemme London:

Gå aldri glipp av noen livsstilsnyheter sosoir.lesoir.be Abonner nå på våre temanyhetsbrev Ved å klikke her.