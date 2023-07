Denne belgiske byen er overraskende rangert som nummer to

Det er ikke nødvendig å reise hundrevis eller til og med tusenvis av kilometer for å finne en drømmeferie. I følge en rangering etablert av cruiseselskapet Fred. Olsen Cruise Lines er en av de vakreste strandbyene som finnes i Belgia. Den heldige vinneren er… Brugge. Ja ja, du leste riktig.

Finn ut på bilder hvilket land du aldri bør hjelpe deg selv til:

Det er snakk om andreplass

Se Brooke I denne rangeringen Hvis det er helt uforståelig, er det mildt sagt overraskende. Byen ligger ikke ved kysten, ikke en strand i sikte. Omtrent femten kilometer skiller Brugge fra kysten. Så vi er langt fra definisjonen av en kystby. Men hvordan kom frakt til denne tvilsomme rangeringen? Han forklarer at han sammenlignet 117 kystbyer rundt om i verden før han rangerte dem basert på verdensarvsteder, Instagram-hashtags, Google-søk, monumenter, museer, besøk, teatre og konserter.

Selvfølgelig er Brugge en attraktiv, kulturell og «instagrammerbar» by, men å plassere den på andreplass på listen over kystbyer er fortsatt (svært) diskutabel. Fred. Olson Cruise Lines rettferdiggjør denne posisjonen fordi den har en kanal som forbinder Brugge med Nordsjøen. Takket være denne spesialiteten finner den sin plass blant de 117 undersøkte byene. Et helt konsept. Det var uventet. For noen måneder siden ga Greenpeace ham prisen for den beste øko-byturen.

Den belgiske byen fikk 8,4/10. «En referanse rettferdiggjort av dets store antall monumenter og museer i forhold til befolkningsstørrelsen. De sjarmerende brosteinsbelagte gatene, kanalene og de historiske bygningene er nok til å holde deg underholdt for en dag med rusletur gjennom kultursenteret,» beskriver cruiserederiet. høydepunktet på en tur til Brugge ifølge Fred Olsen Cruise Lines ?En stigning av byens klokketårns 288 trappetrinn gir en «uhindret utsikt over det omkringliggende landskapet».

Hva med førsteplassen?

Hvilken by hindrer Brugge fra å nå toppen av rangeringen? Den store vinneren er Reykjavík, Islands hovedstad. Hun fikk en sluttscore på 9,05/10. Vi er nær perfeksjon. Fordelene med denne nordiske destinasjonen? For ikke å nevne den enorme samlingen av skuespill, festivaler, konserter, samtidskunst og moderne kunst. Hvis du bor i Reykjavik, kan Fred. Olsen Cruise Lines anbefaler et besøk til Hallgrimskirka, Islands største kirke. «Med en høyde på 74 meter er denne strukturen et av de mest besøkte stedene i landet og regnes som en av de mest ikoniske bygningene i byen».

Her er de mest fantastiske fotturene i Belgia:

Topp 10 vakreste strandbyer i verden:

1. Reykjavik, Island (9.05/10)

2. Brugge, Belgia (8.4/10)

3. Napoli, Italia (8.1/10)

4. Monaco, Monaco (8/10)

5. Split, Kroatia (7,9/10)

6. Herceg Novi, Montenegro (7,8/10)

7. Amsterdam, Nederland (7,7/10)

8. Cape Town, Sør-Afrika (7.6/10)

9. Dublin, Irland (7.2/10)

10. Gibraltar, Gibraltar (7/10)

Gå aldri glipp av noen livsstilsnyheter igjen sosoir.lesoir.be Abonner nå på våre temanyhetsbrev Ved å klikke her.