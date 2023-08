Denne dietten lover mirakler når det gjelder vekttap, uten å begrense seg – instinktivt

Å gå ned i vekt raskt kan bli en skikkelig utfordring når du ikke vet hvor du skal begynne. Men det er ikke lenger en hemmelighet, det er viktig å starte med et balansert kosthold og regelmessig sportsaktivitet. Men hvordan kan du spise sunt? Spesialister så på det for å finne ut om 3-timers dietten er effektiv og fremfor alt sunn.

Hva er verdien av 3 timers dietten?

Som navnet antyder, involverer Three Hour Diet å spise hver tredje time. Tanken bak dette konseptet er å opprettholde en konstant tilførsel av næringsstoffer og energi for å unngå store svingninger i blodsukkeret, opprettholde et stabilt energinivå og fremme et aktivt stoffskifte. Deretter spiser vi små måltider eller snacks hver 3. time. Hovedmålet med denne helt spesielle dietten er å holde stoffskiftet oppe ved å unngå lange perioder med faste. Dermed forbrenner kroppen flere kalorier og regulerer blodsukkernivået bedre.

Forholdsregler du bør vite før du prøver 3-timers dietten

Noen forholdsregler må imidlertid tas i betraktning før du begynner på tretimersdietten. Eksperter insisterer på at selv om å spise hver tredje time har en betydelig innvirkning på vekttap, varierer ernæringsbehov og metabolske hastigheter fra person til person, noe som betyr at denne tilnærmingen kanskje ikke fungerer for alle. Det er også nødvendig å konsultere en En helsepersonell eller ernæringsfysiolog før du tar denne tilnærmingen.