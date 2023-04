Denne Dreambaby er allerede satt til å stenge… Knapt 10 måneder etter at den åpnet, «Det er virkelig en institusjon og selvfølgelig er det en tragedie»

Kunngjøringen om restruktureringen i Dreamland og Dreambaby, som ble gjort onsdag morgen av Colruyt Group, overrasket ansatte, det samme gjorde fagforeningene. I går holdt et møte i Colruyt-gruppen under det ekstraordinære næringsrådet.

av videoer Vi fikk endelig vite at butikkene skal stenge. Mens noen områder ikke har blitt berørt av omstruktureringen, er noen arbeidsplasser truet, spesielt i Huy, Vilvoorde, etc.

Videre hadde Vilvoorde-bygningen bare gjenåpnet et år tidligere, etter flytting. «Kunngjøringen om denne nedleggelsen er bisarr,» svarer kommunestyremedlem Didier Courtois til Nieuwsblad. «Det er virkelig en etablering i Vilvoorde, som selvfølgelig er en tragedie for menneskene som jobber der. Det gjenstår å se hva kjøperen har i vente for Dreamland. Jeg er mistenksom. Jeg tror ingen slik kanal er immun i dag. Dreambaby er et offer for økende nettsalg, siden det ikke lenger er et nettsted Butikken er viktig.»

Tillitsvalgt Wilson Willens ønsker på sin side ikke å slutte, for det er fortsatt håp: «Det er alltid mulig for denne Dreambaby å holde åpen», svarte han. Nedleggelsen av disse 6 filialene og tapet av disse 196 arbeidsplassene er bare en intensjonserklæring. Finnes det andre løsninger? Jeg er overbevist om at vi vil miste 192 færre jobber, hvis vi gjør jobben riktig.»