Denne drinken er flott for å øke immuniteten din om vinteren

Av Jessica Diens

Når det kalde været setter inn, blir vi mer følsomme og mottakelige for sykdom. For å unngå forkjølelse og sår hals er en viss drink spesielt nyttig. Vi forteller deg alt!

Rennende nese, sår hals, forkjølelse, hoste… Når vinteren nærmer seg, er det mer sannsynlig at vi får disse sesongmessige plagene. For å unngå dem så mye som mulig, er en drink veldig nyttig.

Rik på vitaminer, bør det inntas en gang om dagen, men i små mengder for å høste fordelene for helsen vår. Denne drinken øker immunforsvaret vårt og gir oss derfor alle muligheter til å overleve disse ubehagelige små sykdommene høst-vinter.

En må drikke denne vinteren

Det er… ingefærshot! Denne drinken har blitt veldig trendy og utbredt de siste årene. Rik på vitaminer og mineraler er ingefærshottet også antiinflammatorisk og antioksidant, som Cosmopolitan påpeker. Derfor øker det immuniteten og stimulerer stoffskiftet.

For å maksimere effekten og fordelene med ingefærshot, anbefales det å drikke det hver morgen på tom mage. Det er mulig å kjøpe ferdige produkter, men du kan også lage dem selv. For dette trenger du (for tre scenarier):

30 gram fersk ingefær

20 gram fersk gurkemeie

1 sitron

2 appelsiner

1 klype sort pepper

Kokosolje 1 ts

Skrell ingefær og gurkemeie og skjær i biter. Press appelsinen og sitronen. I en blender blander du appelsin- og sitronsaften med ingefær- og gurkemeiebitene, pepper og kokosolje. Legg tilberedningen i små glass og avkjøl.

Alt du trenger å gjøre er å unngå vinterplager, fylle på med vitamin C og drikke en ingefærshot hver morgen!