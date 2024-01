Denne eks-Pro Leagues skremmende kveld: «Dødstrusler mot familien min» – Doud Le Football

Thomas Henry hadde en blandet kveld, men den endte dårlig. Den franske spissen scoret et mål, men bommet på den avgjørende straffen sent i kampen og er nå målet for fornærmelser fra supporterne.

Thomas Henry (29 år) 2023 var preget av en svært alvorlig skade, men er nå tilbake på banen. Siden han kom til Hellas Verona igjen, har den tidligere OHL-scoreren scoret to mål i desember og vender tilbake til sine gode vaner med et mål mot Inter på lørdag. Såvidt han kom inn i kampen fant Henry nettet og utlignet mot Nerazzurri (les her). Dessverre var andre mindre fornøyde: Med Inter som ledet scoringen vant Hellas en straffe i kampens siste øyeblikk… og Thomas Henry bommet på skuddet. Etter møtet tok den franske spissen ut på sosiale nettverk og avslørte at familien hans hadde mottatt drapstrusler og fornærmelser. «Til alle de som trodde de kunne fotball bedre enn noen andre og skammet familien min, de er døde, jeg håper en dag du finner fred i ditt lille liv», skrev Henry. «En dag vinner du, en dag taper du, en dag scorer du, en dag taper du. Jeg er stolt over å score mitt andre mål på dette stadion etter et avrevet leddbånd,» understreker Thomas Henry.