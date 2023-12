Denne endringen er gjort for å spare strømregningen

Av Lauren Sokiasian

De nåværende temperaturene gjør at vi tar med våre store jakker, luer, hansker ut og inn i huset og tepper. Vær oppmerksom på energiforbruket ditt.

En stund nå har lavere temperaturer ført til at vi har dekket mer og brukt mer energi. For å unngå høyere regninger er det viktig å gjøre noen justeringer: invester i isolerte gardiner, senk termostaten med én grad, bruk mindre tid på badet… og juster varmtvannstanken bedre.

Hvordan justerer du varmtvannstanken for å forbruke mindre?

For å ta en dusj må du selvsagt varme opp vannet i tanken. Den er plassert i nærheten av kjelen din, og er en av apparatene som forbruker mest. I følge ADEME representerer det omtrent 11 % av det franske forbruket (som ikke burde være mye annerledes her).

For å redusere forbruket er det mange som skrur det av når de skal på ferie. Det er imidlertid mulig å spare penger året rundt ved å senke temperaturen den er satt til. De er vanligvis programmert til 55-60 grader, og bør settes til 50-55 grader. Dette vil ikke endre noe for deg fordi vannet vil være varmt nok for dusjing, oppvask osv.

Du kan vanligvis gjøre endringen selv da termostaten er synlig på de fleste tanker. Hvis ikke, må du fjerne sikkerhetsdekselet for å få tilgang til det.