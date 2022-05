Denne «evige studenten» studerte i 33 år uten å ha fått noe vitnemål

De kalles «dinosaurer». De er menn og kvinner som vil være studenter mesteparten av livet for å beholde fordelene ved sine stillinger som studentledere i bolivianske høyere utdanningsinstitusjoner. Som forklart El DeberEn boliviansk tabloid sa: «De har noen ganger barnebarn, men de er fortsatt universitetsstudenter.»

Avisen forteller videre at disse «dinosaurene» dukket opp etter 1960-tallet, da «universitetene begynte å politisere». Deres aktivitet i studentorganer i offentlige institusjoner gir dem mulighet til å ha beslutningsmakt og å distribuere hjelpen de mottar fra den bolivianske regjeringen. «De sørger for at ingen prøver å stikke nesen inn i virksomheten deres for å se hvordan de bruker offentlige ressurser», fortsetter avisen. Likevel vil noen av dem ifølge El Deber motta «fantastiske lønninger, noen ganger mer enn rektorene».

I noen tilfeller blir deres kontroversielle status som «evig leder» brakt frem igjen. Dette er hva som skjedde med Max Mendoza.

«Han feilet 200 fag»

Max Mendoza, 52, er president i Bolivian University Federation (CUB). Med andre ord en studentmasse. Hvis vi snakker om ham i dag, ble han anklaget for å ha deltatt i et studentmøte preget av en pøbelbevegelse som drepte 4 mennesker og skadet 70 ved Tomas Frias State University. Denne tragedien ble en unnskyldning for å lure på tilstanden hans.

«Max Mendoza har vært på universitetet i 33 år,» sa han. Nestleder Hector irettesatte Ars. «Han mislyktes i 200 fag og scoret null i mer enn hundre fag.» Men denne endeløse reisen tillot ham å beholde sin status i mange år og alle fordelene som fulgte med den. «I Bolivia er det å være universitetspresident en bedrift. Hvis det er så mange fordeler, hvorfor studere og godta det?»

På toppen av det er Max Mendoza ansatt i styret for Bolivian University (CEUB), som han får betalt for, men han er ikke kvalifisert.

Totalt sett ble Max siktet for å ha forårsaket skade på Mendoza 1,8 millioner bolivianoer (250 000 euro). Det skal bemerkes at dette hovedsakelig er i tråd med årene han tilbrakte som president for CEUB. Etter flere klager ble han tiltalt for «ulovlig berikelse, kontorrelatert vinning, uetisk oppførsel og svindel».

«Gjennom denne klagen håper vi at regjeringen vil undersøke alle fakta knyttet til denne universitetsstudenten,» sa påtalemyndigheten.

Max Mendoza fortalte Bagina-billetten at han var offeret Bakvaskelse Og han vil «forsvare seg» mot anklagene. Han sier studentledere ikke mottok «en gang en krone som ble delt ut ulovlig».