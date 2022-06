Denne familien måtte betale nesten 3 000 euro for feilen «Datteren vår brister i tårer».

Da de skulle gå om bord på flyet som skulle ta dem til Orlando, Florida, fikk familien Millers en veldig dårlig overraskelse: De ble nektet adgang!

Familien Miller hadde spent ankommet Birmingham lufthavn 30. mai, bare for å bli fortalt av flyselskapet KLM at de hadde blitt sjekket inn for returflyvningen i stedet for utreisen etter en bestillingsfeil.

«På det tidspunktet brast vår syv år gamle datter i gråt og 13-åringen vår var heller ikke fornøyd, og det var ikke vi heller,» sa far Sheldon til Birmingham Live. For at turen skulle fortsette, måtte han betale cirka 3000 euro ekstra for en alternativ flytur med Aer Lingus pluss et hotell for natten.

« Vous ne pouvez pas facturer aux gens le plein tarif aller-retour et ne réserver que la moitié d’un voyage, les garder continullement les clients dans le flow et s’attendre à ce qu’ils set at-taisent.»