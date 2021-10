Denne fantastiske bipolare roboten kan gå, fly og være på et skateboard

– © Caltech

Forskere fra Caltech University har gitt ut de siste prestasjonene til sin bipolare robot. Utrolig smidig, maskinen kan brukes til å vedlikeholde og overvåke spesielt vanskelig tilgjengelig infrastruktur.

“Vi ble inspirert av naturen”

Måler en høyde på ca 80 cm, Leonardo Takk for de små eksponerte beina mens du går. ” Hælhøne Han står i gjeld til fire dronelignende propeller plassert på skuldrene for eksepsjonell balanse, noe som hjelper ham å justere holdningen og lar ham fly over ulendt terreng, trapper og mange hindringer.

⁇ Vi ble inspirert av naturen “, Å forklare Kommer snart-Joe ChungHovedforfatteren av artikkelen LEO, Vises i anmeldelsen Vitenskapelig robotikk. ⁇ Tenk på hvordan fugler flagrer med vingene og lander på telefonforbindelser. Kompleks, men spennende oppførsel oppstår når fugler flyr fra å gå. Vi forsto det og ønsket å lære av det. ⁇

Disse blandede reisemetodene LEO Mer effektiv enn de fleste av sine jevnaldrende. Støttene gir bedre balanse enn den bipolare roboten, mens beina støtter mesteparten av vekten og slipper thrusterne.

LEO er i gang

Utmerket smidighet

Roboten har kommet langt siden den ble introdusert for to år siden. Fra laboratorietester til turgåing og utendørsflyging lærte han nylig to nye ferdigheter som avslører hans ekstraordinære smidighet: han kan gå på et tau (slackline) uten å falle mellom kjeglene på et skateboard. To oppdrag som mange mennesker sliter med å utføre, med unntak av andre roboter.

Teamet sier LEO Bare tilgjengelig på Agility. Fremtidige versjoner vil ha tøffere ben, kraftigere impulser og bedre algoritmer som lar deg navigere, gå, fly og lande.