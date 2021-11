Denne farlige operasjonen 24. november: NASA prøver å komme seg ut av tvillingasteroidenes bane

Vi er ikke i en science fiction-film med Bruce Willis, men i virkeligheten. 24. november, Hos NASA Kommer til å sende en rakett på en tvillingasteroide for å prøve å komme seg ut av banen. Det er i hvert fall det hun tror.

DART-oppdraget vil fly på SpaceX Falcon9-raketten 23. november. Det var bare 10 måneder senere at raketten traff sine doble mål Didimos og Timorbos (roterende måne) på henholdsvis 780 og 160 meter.

Raketten vil treffe Timorbos i 24.000 km/t. En satellitt som følger med en rakett er ansvarlig for å studere reaksjonen til to himmellegemer. Observasjoner av terrestriske teleskoper avslørte at Timorbos sirklet Didimos på 11 timer og 55 minutter. Tiden kan måles på nytt med de samme teleskopene.

Disse observasjonene vil tillate forskere å bestemme hvilken kraft vi skal bruke hvis en slik asteroide treffer jorden. Er ikke dette en farlig opplevelse Flytte en asteroide ut av sin bane? Andy Cheng fra Johns Hopkins University, som jobber med NASA på oppdraget, sa: “Dette er en veldig trygg opplevelse.

Den totale kostnaden for prosjektet er estimert til 330 millioner dollar.

23 000

Når var den siste asteroiden som traff jorden? Vi blir bombet av alle slags gjenstander, forklarer NASA. Men atmosfæren vår brytes ofte sammen før innvirkning. Sist gang et himmellegeme berørte jorden i Sibir var i 2013, men konflikten fikk ingen reell innvirkning. I det lange løp er det veldig vanskelig å vite fordi jorderosjon egentlig ikke tillater å vite sikkert.

Estimert til 23 000 Asteroider Nær jorden. Den kanskje farligste av dem er penny, et himmellegeme med en diameter på 500 meter. Innen 2300 har han 0,057 % sjanse for å angripe oss.

Les mer: