Denne filmen er en hit overalt i Frankrike bortsett fra Paris

Hva trøster regissøren som smertelig utforsker fyllingen av kamrene siden epidemiens begynnelse. Hun er ikke alene: i små byer, i midtbyer og landsbyer, eventyrene til Maria, den tannløse bonden, tyrannen, men den kjærlige, godhjertede og sønnen Christian, en liten erme i femtiårene, er årets boks.

Ifølge tall utarbeidet av Cbo-Box Office onsdag, karikaturen i store trekk, komedien som skamløst treffer blink med humor: «Bodins» oppskrift nærmer seg nå en million seere: 910.869 innspill på skjermer på to uker.

Ettersom kinoen mørkner, spesielt ettersom uavhengige filmer søker å finne sitt eget publikum, har noen andre franske filmer vært i stand til å prestere bedre de siste månedene: «Alain», en biografi om Celine Dion, skrevet av Valerie Lemarcier, har begynt godt, og “Cedric Jimenez’s Back Nord” var en overraskende sommersuksess.

Men robotene gjorde ingenting som de andre: Paris-publikum som ønsket å se filmen, ville bare se den på to kinoer i hovedstaden, med bare 4 % av besøkende fra Ile-de-France den første uken. I følge en profesjonell anmeldelse av Le Film Français.

Lukkede skranker

Denne seieren i provinsene var et rimelig vendepunkt for Vincent Dubois og Jean-Christian Friesinet. To komikere som oppdaget disse karakterene i 1994 i Indre-et-Loire.

Fordi de tålmodig bygget sin suksess gjennom skuldergnidningskamper, turer og TV-serier med sjarmen til thailandske strender for å kurere kristen depresjon.

Deres siste show, “Grandeur nature”, gjenopptok sin turné og vil fortsette til 2023, etter å ha allerede “solgt ut av alle Zéniths i Frankrike” til 1,5 millioner seere.

Ikke medregnet de mange representasjonene på Bodin-gården nær Descartes (intra-et-Lower).

«Bodinene er gode ord, fakta som lokalbefolkningen forteller seg selv, en enkelhet», sier deres historiker Claude Syndecki, som også produserer korsikaneren av I. Movrini.

“Dette er to talentfulle artister som er hatet fordi de representerer provinsen og landsbygda. Men det er i ferd med å endre seg. Med suksess er folk med selvtillit redde for å miste noe, sier han.

Hvor langt vil den filmiske suksessen til de som hevder «troverdighet» og «sunn fornuft» gå? Eric Marty, president for ComScore, som spesialiserer seg på billettkontoranalyse, sier: “De er avhengige av et veldig frenetisk, veldig lojalt publikum.