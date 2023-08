Denne franske landsbyen regnes som en av de vakreste i verden

Landsbyer er flotte steder å gå utenfor allfarvei og oppdage nytt terreng. Vi introduserte deg nylig for den mest idylliske landsbyen i Europa, som ligger i Sveits, men denne landsbyen i det sørlige Belgia føles som å være i Provence. Men en ny rangering har skapt en liste over verdens 20 vakreste landsbyer, avslørt av mediespesialist i reise- og friluftsaktiviteter, Time Out. Rangeringen ble etablert basert på populariteten til landsbyer på Instagram, antall likes, positive kommentarer og bildedelinger.

Hva er de mest solrike byene i Frankrike? Svar i bilder:

En landsby på en høyde

Hvis vi skal tro resultatene, regnes Simiane-la-Rotonde som en av de vakreste landsbyene i verden. Han er rangert som 20. Med mindre enn 700 sjeler ligger den i avdelingen Alpes-de-Haute-Provence, mellom Ventoux, Mount Lure og Lubétron. Det skiller seg ut som om det ligger på en høyde med utsikt over lavendelmarker om sommeren. En setting verdig et ekte postkort.

Simiane-la Rotonde er verdt et besøk for sine vakre brosteinsbelagte gater, så typiske for Provence. Ikke nøl med å stoppe ved middelalderslottet, bygget på slutten av 1100-tallet. Det er et av interessesentrene i landsbyen. Fem rom er åpne for besøkende. Noen få kilometer fra Simiane-la-Rotonde ligger Le Jardin de l’Abbaye de Valsaintes. Under besøket ditt vil du se en rosehage, en tørr hage, men også en permakulturgrønnsakshage. Du får til og med en sjanse til å spise.

Hva er statusen til andre landsbyer?

Førsteplassen er okkupert av en landsby kjent for alle fordi det er Cinque Terre i Italia. Stedet består av fem landsbyer hvis hus er fargerike. (Veldig) mange turister drar dit hvert år. Hvis du vil unnslippe turistmengdene, hvorfor ikke ta turen til den superhemmelige spanske Cinque Terre? På andreplass kommer Rein, et lite fiskevær sør i Lofoten i Norge. Til slutt fullførte Oia, på øya Santorini i Hellas, etappen. Landsbyen er verdenskjent for sine hvite og blåfargede hus.

Nærmere oss kan du vurdere Colmars femte beliggenhet. Siden Colmar er mer en mellomstor by enn en landsby med 70 000 innbyggere, kan eksistensen av denne Alsace-regionen diskuteres.

Topp 20 vakreste landsbyer i verden:

1. Cinque Terre, Italia

2. Dronning, Norge

3. Oia, Hellas

4. Burano, Italia

5. Colmar, Frankrike

6. Hallstatt, Østerrike

7. Alberobello, Italia

8. Hobbiton, New Zealand

9. Shiragawa, Japan

10. Sidi Bou Said, Tunisia

11. Wien, Sveits

12. Ait Benhaddou, Marokko

13. Popeye Village, Malta

14. Burbury, England

15. Ortahisar, Tyrkia

16. Fenghuang gamle by, Kina

17. Stides, England

18. Juscar, Spania

19. Balanga, Iran

20. Simiane la Rotonde, Frankrike

