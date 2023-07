Denne gangen endte det bra for Sambi Lokonga

Albert Sambi Lokonga er tilbake i Arsenal. Siden 31. januar har Liège-midtbanespilleren vært på utlån til Crystal Palace.



I følge opplysninger fra Sky Sports, regner ikke lenger med den innfødte til Englands visemestere Verviers og håper å avlaste ham i løpet av sommerens overgangsvindu. Et forferdelig slag for Gunners som brukte ikke mindre enn €17,5 millioner i 2021. Et beløp som egentlig aldri var berettiget. Det skal sies at de røde djevlene måtte møte spesielt tøff konkurranse. Nå gjenstår det å se om londonerne finner veien til den ene meter åttitre høyrehenderen eller om de endelig får et nytt lån. Sjekkbok. For flere uker siden ble Albert Sambi Lokongas navn nevnt på Vincent Kompanys Burnley-side. Det er sant at en exit til Clarets ville tillate ham å fortsette i Premier League, men også å jobbe under kommando av noen som kjenner ham bedre enn noen andre.

Andre er uønsket

Nicolas Pépé, Folarin Balogun, Nuno Tavares og Cédric Soares kan også se frem til en ny utfordring.

