Denne gangen kan Italia ikke gå glipp av: «Ukraina må gjøre jobben, ikke vi»

Det ser ut til at sjokkene fra Milan og Palermo ikke var nok. Etter denne fredagens seier over Nord-Makedonia tok Boot seg en pust i bakken. Siden seieren allerede sendte troppen til Tyskland for å forsvare tittelen.

«Sa ikke Kato», sint den kloke gamle Giovanni Trapattoni, og argumenterte på sitt morsmål at bjørnen ikke burde selges før den drepes. Etter de to siste jordskjelvene som gjorde at Nacional ikke klarte å overvinne gapet mot Sverige i Lombardia og maktesløst mot Nord-Makedonia på Sicilia, burde ikke Leverkusen skape nok en helvetesnatt mot Ukraina denne mandagen.

Bare ett poeng…

I et land som lever etter landslagets rytme, burde vanskelig fordøyelige sjokk være en saga blott. De mest optimistiske vil huske at det bare tar ett poeng før de begynner å bite negler i 90 minutter. Et nederlag fordømmer ikke Spalletti-gjengen direkte til å henge på sofaen igjen mens fotballverdenen er opptatt for et stort publikum.

Men demningene vant ikke for Italia på lenge, selv om waliserne møtte en av de verste polske generasjonene i historien, en generasjon stridsvogner og et beskjedent Estland. Så europamesteren i 2021 må gjøre seg selv til en utøver i stedet for en tilskuer for å håpe på å forsvare tittelen sin, i motsetning til at deres visne ben dukket opp igjen da Nord-Makedonia returnerte til en mindre bragd i løpet av dette kvarteret.

«Disse konkurransene avslører vår personlighet», Den mer villige treneren foretrakk å holde på det siste kvarteret av kampen, der Italia kom tilbake fra en tomålsledelse og vant 5-2.I kveld viste spillerne mine personlighet fordi etter 3-2 forventet jeg at laget mitt skulle lide og at spillerne mine skulle bli truet. I stedet tok de tilbake landet og byttet aksjer.

baby Etter 3-2 forventet jeg at laget mitt skulle lide og at spillerne mine skulle bli skremt.

Men et treff for å unngå cap er 4

En egenskap som må vises gjentatte ganger i møte med en ambisiøs motstander. Ukraina må vinne for å kvalifisere seg. «Ukraina bør gjøre morgendagens arbeid, ikke vi» Overskriften er La Gazzetta dello Sport. «Vi trenger ikke å vinne, vi trenger ikke å score 5 mål. Selv 0-0 er godt nok for oss, men det er ingen farligere situasjon enn å åpne en kamp til slutt. Og da med risiko for å måtte binde sårene våre,» Uttrykker hverdagen i en redaksjonell redaksjon.

For å frigjøre et helt land ser det ut til at Spalletti er på vei mot tre endringer. «Ukraina har et sterkt og kraftig angrep., advarer teknikeren. Dette er grunnen til at kaptein Di Lorenzo, fraværende på fredag, må ta plassen hans til skade for Darmian. Fratessi, som scoret en dobbel i Italia mot Ukraina, kan erstatte Bonaventura. I ledelsen går Schamacca med et forsprang på Berardi. «Vi vil at italienerne skal elske oss og nå er det rette tidspunktet. Vi kan flytte til et høyere nivå som lar oss jobbe med mer trygghet.»Treneren avslutter.

En seier vil også være avgjørende for å unngå å bli plassert i Pot 4 ved trekningen i Hamburg 2. desember, dersom de sikrer poengkvalifisering. Og unngå det verste, for trekningen lover å bli tøff selv om Italia når Cap 3. Det er Azuris, men det viktigste er andre steder. Gitt de siste månedenes vanskeligheter og deres uregelmessigheter, ville kvalifisering alene være en seier. Og et stort pust av oksygen.