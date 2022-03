Denne gesten lar deg hoppe til nyhetsstrømmen på Twitter.

Sikker Twitterbrukere kan nå velge mellom den kronologiske feeden, som viser de siste tweetene lagt ut av kontoene de følger, og den algoritmiske feeden, som velger tweets basert på profilen deres.

Hvis dette alternativet hadde blitt lansert i 2018, Twitter har nettopp annonsert en forbedring for iOS-brukere. Sistnevnte vil faktisk være blant de første som kan bytte fra en kabel til en annen med et enkelt fingersveip. Denne «sveipen» vil gjøre det lettere for brukere å oppdage de forskjellige nyhetsfeedene deres og dermed unngå «FOMO», «Feor Of Missing Out» eller «frykten for å gå glipp av noe». En følelse som ofte deles av brukere av sosiale nettverk.

Twitter indikerte at denne nye funksjonaliteten vil bli distribuert «snart» i Android-applikasjonen og på nettet, uten å oppgi en nøyaktig dato.

Endringer også i andre sosiale nettverk

Inntil nå kunne brukere endre standard nyhetsfeed ved å klikke på det lysende uttrykksikonet øverst til høyre på hjemmesiden når de åpner Twitter-appen og velger mellom «Siste tweets» og «Hjem». Selv når søknaden ble lukket, gjensto dette valget.

Twitter er ikke det eneste sosiale nettverket som oppdaterer den kronologiske rekkefølgen. Instagram jobber også med å returnere sin kronologiske feed. Et alternativ etterspurt av brukere i frykt for å gå glipp av de siste innleggene fra kontoene de følger.