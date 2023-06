Denne gruppen av hackere kan stjele WhatsApp-sikkerhetskopiene dine, her er hvordan

I en pressemelding avslørte ESET handlingene til en gruppe hackere som angriper WhatsApp-sikkerhetskopiene dine gjennom andre meldingsapper.

ESET-forskere oppdaget handlingene til en En hackergruppe kalt SpaceCobra Utgitt meldingsapper rettet mot å stjele data fra ofrenes WhatsApp-sikkerhetskopier Disse «omarbeidede» versjonene av åpen kildekode-meldingsappen har faktisk en variant GravityRAT, et fjerntilgangsverktøy En type trojaner med ekstern tilgang. De distribueres på Internett og hackere gir dem ut som legitime Android-apper.

I følge ESET er To Android-apper Inneholder GravityRAT BingeChat og Chatico. Denne skadevaren ble fremtredende i 2018 da den ble brukt til å målrette den indiske hæren. En av egenskapene til denne skadelige programvaren er at den forblir i dvale i lang tid før den stjeler data eller tar et skjermbilde. Bortsett fra å trekke ut anropslogger, kontaktliste, SMS-meldinger og enhetsplassering, Spionprogrammer brukes også til å stjele WhatsApp-sikkerhetskopier Få også kommandoer for å slette filer.

Space Cobra-hackere prøver å stjele ofrenes WhatsApp-sikkerhetskopidata

Ifølge sikkerhetsfirmaet retter SpaceCobra seg spesifikt mot noen få brukere. Ifølge ESET, «Appen BingeChat distribueres gjennom en nettside som krever registrering, kan bare åpnes når angripere forventer at bestemte ofre besøker en spesifikk IP-adresse, geolokalisering, forfengelighets-URL eller innenfor en bestemt tidsramme. I alle tilfeller, Kampanjen er veldig målrettet «.

Vi vet ikke den eksakte identiteten til medlemmene av Space Cobra, men alt tyder på at de er av pakistansk nasjonalitet. Selvfølgelig er ikke denne ondsinnede appen det Ikke tilgjengelig på Google Play StoreDette er bra fordi eksperter anbefaler at du ikke laster ned apper eller programvare fra ubekreftede kilder.