Denne harddisken kan lagre data i 10 000 år

Microsoft revolusjonerer harddisken med Silica. Et langsiktig prosjekt som gjør at bilder eller dokumenter kan etses på en kvartsplate. Ikke bare er denne teknologien motstandsdyktig mot elementene, den er også fremtidssikker og kan lagre data i nesten 10 000 år.

Det er en harddisk som ingen andre tilbys av Microsoft akkurat nå. Fra Silica-prosjektet som ble lansert i 2019, kan denne kvartsplaten lagre nesten 7 TB med data i en tykkelse på 2 mm. Alt i en nesten uendelig periode, siden sikkerhetskopien vil forbli intakt i 10 000 år.

I følge Microsofts forklaringer er graveringsprosessen avhengig av å bruke forskjellige lasere og lage tredimensjonale mønstre. På samme måte trengs en annen laser for å lese disse dataene. Sistnevnte fremhever de søkte dataene, som analyseres og rekonstrueres av AI. Et komplekst, men lovende system.

«Hvert brett kan lagre rundt 3500 filmer», sier Microsoft. La oss også huske at et norsk selskap allerede bruker sin «Global Music Vault»-teknologi, som lagrer menneskehetens musikalske arv.

Når det er sagt, erkjenner Redmond-selskapet at kommersialiseringsfasen fortsatt er langt unna. Forskerne anslår at prosjektet trenger tre eller fire ekstra trinn før det kan gjøres tilgjengelig for allmennheten. Mens du venter på denne lille revolusjonen, tilbake til SSD-er, så.