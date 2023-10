Denne harmløse vanen ble ansett som ond av våre forfedre

Fork, et djevelskap fra Byzantium

Faktisk dukket emnet opp i middelalderen, rundt 1000, under ekteskapet mellom dogen av Venezia og en bysantinsk prinsesse. Prinsesse Theodora Doukas av Byzantium (den gang en del av det greske imperiet) bar en merkelig gullpynt i buksa med to spader på, som hun serverte ved offisielle banketter.

I en tid da til og med aristokrater spiste med fingrene, vakte dette tilskuddet en del oppsikt. Prinsessen ble anklaget for snobberi for å tegne dette tilbehøret offentlig, men lidenskapen vant frem, og moten begynte: fra Venezia til Roma spredte gaffelen seg til de vakreste bordene til adelen og Romerriket. Det tok noen flere århundrer å nå Frankrike gjennom Catherine de Medici og hennes sønn Henry III, og det ble ikke utbredt i Europa før på 1700-tallet.

De kaller henne dårlige mennesker

Denne gaffelen ville ha forårsaket mistillit blant mange konger, derfor brukte Ludvig XIV den ikke, han foretrakk å spise med fingrene, slik at hver gjest rundt bordet hans hadde en gaffel, men turte ikke å bruke den. Etter hennes opptreden blir hun anklaget for eksentrisitet og fare, og vekker til og med harme fra presteskapet som forviser henne bestemt. Kirkens offisielle standpunkt er at Gud skapte oss med hender, og bare med disse hendene kan vi gripe mat. Så denne gjenstanden som lar deg ta mer mat på en gang uten å brenne deg ut er tvilsom. Det skal ikke mye til før han anklager oss for å oppmuntre til fråtsing, en av de 7 dødssyndene. Legg til dette den symbolske likheten med djevelens høygaffel, som han bruker til å høste våre sjeler, og du har ingrediensene for en ekkel rumling: så høygaffelen blir et «djevelens instrument». En fordømmelse som ikke hindret romerne i å bruke den, men for å blidgjøre Guds vrede, skal noen adelsmenn ha holdt flere messer etter at folket hadde deltatt på en fest hvor de spiste med gafler. Heldigvis har tiden stilnet denne pessimismen, og gaffelen har blitt et fast innslag på bordene våre.

