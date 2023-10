Denne helgen dreper vi tiden ved å besøke Internet History Museum

Helgen er endelig her, og hvilken bedre måte å tømme hjernen på enn å henge på en ubrukelig og helt nødvendig side? Det er greit, det er poenget med dette stykket.

Denne uken inviterer vi deg til å besøke Internetthistorisk museum. jegInternett-artefakter, Tilgjengelig på denne adressenInviterer deg til å oppdage ulike objekter eller kilder direkte eller indirekte koblet til Internett-historikk.

Den virtuelle omvisningen begynner i 1977, med et kart over Urbannet, en forløper til dagens Internett. I 1983 lærer vi spesifikt.ARPANET hadde mer enn 4000 tilkoblede datamaskiner og et økende antall e-postbrukere. ARPANET Completion Report uttalte at «den fulle virkningen av de teknologiske endringene ansporet av dette prosjektet kan ikke bli forstått på mange år.«Så de har rett.

Vi finner den første spamen, den første smileyen, den første MP3-en, eller til og med den første versjonen av Apple eller Facebook, eller den første tweeten, som er nærmere oss.

Vi lar deg finne ut resten. Det er et fascinerende nettsted som går tilbake fra 1977 til 2007 og er nok en gang ideen til Neil Aggarwal, som vi ofte snakker med deg om i dette området.