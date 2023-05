Denne helgen dreper vi tiden ved å leke med PowerPoint

Helgen er endelig her, og hvilken bedre måte å tømme hjernen på enn å henge på en ubrukelig og helt nødvendig side? Det er greit, det er poenget med dette stykket.

Denne uken inviterer vi deg til å spille et spill uten like. Med god grunn kjører den ikke på PlayStation eller Nintendo Switch, men på Microsofts presentasjonsprogramvare, PowerPoint. Roche Limited, som navnet antyder, er faktisk designet for kontorpakken.

Roach Limit består av 1536 lysbilder og er et pek-og-klikk-skrekkspill laget utelukkende i pikselkunst. Til tross for den bevisst usunne atmosfæren, er det vakkert. Tittelen ble satt inn på rundt tjue minutter og ble satt sammen av utvikleren Jack Straight.

Som han forklarer til spillutviklernettstedet, ble valget av PowerPoint raskt lagt på ham : «Grunnen til at jeg valgte PowerPoint var sannsynligvis fordi jeg allerede var kjent med den programvaren. Da jeg var veldig ung og litt besatt av datamaskiner, brukte jeg mye tid på å leke med de forhåndsinstallerte programmene på datamaskinen min. Jeg var også en stor fan av stop-motion-animasjoner, og da jeg ble lei av å gjøre dem på kameraet, begynte jeg å animere ting i PowerPoint. Tidlig visste jeg allerede det grunnleggende jeg trengte å vite for å lage spillet.»

Vi vil ikke fortelle deg mye. Hvis du har PowerPoint, kan du laste ned Roche Limit gratis på denne adressen.