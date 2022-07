Denne historiske, men uforklarlige NASA-oppdagelsen lar døren stå åpen for de sprøeste konspirasjonsteoriene…

For noen dager siden publiserte NASA på sin nettside bilder av et «dobbelt krater» udødeliggjort av Lunar Reconnaissance Orbiter, en amerikansk romsonde som har studert månen siden 2009.







Den 4. mars styrtet en del av en rakett inn i den andre siden av Månen. Og overraskende nok forårsaket sammenstøtet med månens overflate et dobbeltkrater. Det første hullet er omtrent 18 meter i diameter, med 16 det andre. Dette er et unikt faktum som aldri har blitt observert før, sier NASA, og ble lagt merke til av en forsker ved University of Arizona.

Likevel sliter NASA med å forklare hvorfor det er to kratere og spesielt hvilket rusk som forårsaket dette merkelige fenomenet. Og uunngåelig har denne «defekten» latt døren stå åpen for de sprøeste konspirasjonsteoriene, som ser dette dobbeltkrateret som et bevis på at romvesener virkelig eksisterer.

Basert på de tallrike analysene som er utført så langt, ser det ut til at søppelet kan ha kommet fra en kinesisk rakett. Kina på sin side, heller ikke noe engasjement.