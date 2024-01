Denne hit-miniserien på Netflix spinner av Casa de Papel-spin-offen.

Vi tenkte Berlin Fest til toppen av Netflixs mest sette serielister i flere uker. Men den svært etterlengtede spin-offen Papirhuset Deposed er en miniserie som har vært på alles lepper siden den kom på strømmeplattformen 1. januar.

Tilpasset fra romanen av Harlan Coben, Dobbel felle (Lur meg en gang) forteller historien om eks-soldaten Maya Stern, som, med et kamera skjult i en av rammene hennes, blir skutt og drept av mannen sin, Joe, som brøt seg inn i hjemmet hennes mens han var ute og besøkte datteren deres, Lily. For mange er Mayas ord rene hallusinasjoner knyttet til en sorg hun ennå ikke har helbredet, men nøkkelfiguren som er involvert er sikker på at hun så det.

Båret av den britiske skuespillerinnen Michelle Keegan (Coronation Street) og Richard Armitage (Tortur, Hobbiten), holder denne psykologiske thrilleren abonnenter av plattformen i spenning i åtte episoder fulle av vendinger og hemmeligheter som kommer frem i lyset.

Nok en gang er Harlan Cobans magi i gang med strømming. I 2018 signerte mesteren av detektivromaner en femårig eksklusivitetsavtale med Netflix for å tilpasse 14 av verkene hans (er trygg, uten et ord, Ikke gå bort, etc.). Fra 2022, selv om denne unike ble fjernet – publiserte romanforfatteren serien betydelig Overnatting Samarbeidet deres fortsetter fortsatt med en ny femårsavtale signert – på Prime Video.

Selv om det er vellykket, Dobbel felle Vet ikke lenger. Fra begynnelsen så Harlan Cobain for seg en miniserie som faktisk skulle ende på slutten av åtte episoder.