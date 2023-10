Denne ikoniske retten slynget denne belgiske stjernekokken til toppen av gastronomi

Gjennom hele karrieren lager en kokk dusinvis av retter som kunder liker å kalle «signaturer». Et ikonisk verk som fanger essensen av hans kunst og stil. Enkelte mesterverk har en spesiell plass i hjertene til disse entusiastene fordi de representerer en teknisk prestasjon, fordi de er inspirert av et dyrebart minne, eller fordi de er resultatet av en original kreativ prosess. Vi ba Michelin-kokken Christophe Pauly, hvis Le Coq aux Champs feirer 20-årsjubileum i år, om å fortelle oss om maten kundene hans er stolte av og fornøyd med. Her er historien bak denne store suksessen.

I videoen, intime tilståelser fra en annen stjernekokk:

Et fantastisk måltid

Siden tjueårsalderen har kjøkkenene til Coq aux Champs hatt noen signaturretter. Men hvis kokken Christophe Pauly bare måtte velge én, ville det vært en tallerken med kongelige langoustines fra Kilvineck: Dette er et produkt jeg har jobbet med siden starten. Jeg oppdaget denne retten etter en utfordring lansert i 2005 av Baudouin Galler, journalist for magasinet Le Soir. Jeg vant en stjerne som ville fortelle historien om å lage en rett. Jeg begynte med rå langoustine som jeg jobbet med biff cecina. Denne retten har utviklet seg mye og jeg har foredlet den over tid. Langoustine serveres alltid rå, men jeg paret den med røkt ål. Jeg tilsatte rømme for syrlighet, agurk for friskhet, litt grønt eple og kaviar. Oppskriften endres aldri, jeg synes den er perfekt balansert, hvert element bringer noe. Dette er den mest etterspurte retten i restauranten.

Adresse: Le Coq aux Champs, 71 rue du Montys, 4557 Tinlot. lecoqauxchamps.be

