Denne isen som selges i supermarkeder regnes som sunn

Det er godt og varmt. Nå er den beste tiden å kjøle seg ned med iskrem. Så deilig som denne frosne godbiten er, er den også kjent for å være fullpakket med kalorier. Noe får meg til å føle meg skyldig… Noen produkter fungerer heldigvis bra med iskrem med lavt kaloriinnhold.

Etter å ha avslørt hvilke som er sunne pommes frites og potetgull, har Yuka-applikasjonen nå avslørt hvilken iskrem med lavest kaloriinnhold som selges i supermarkeder. Appen analyserer ingredienslisten over matvarer fra et ernæringsmessig perspektiv og rangerer dem fra 0 til 100.

Vi fant ut at HÄAGEN-DAZS Gelato 150 Calories Ice Cream får best poengsum med en poengsum på 72/100. Like deilig som iskremen er med sin karamellbunn, er den mindre enn 150 kalorier per kjele. Vær også oppmerksom på at den ikke har noen tilsetningsstoffer og er svært lav i sukker (17g per 100g).

Som alltid har vi funnet ut at den verste isen som selges i supermarkeder er Oreo-isen. Det er 39 ingredienser i gryten, noe som er bemerkelsesverdig. I tillegg inneholder den 20 % fett og nesten 30 % sukker.