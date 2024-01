Denne italienske adressen, kjent for innbyggere i Brussel, stenger dørene

Denne adressen er godt etablert i et kjent distrikt i Brussel hvor ting hele tiden utvikler seg og beveger seg. I Brussel følger stenginger og åpninger hverandre og er like: noen selskaper vi trodde var udødelige kunngjør at de stenger fordi de er på randen av kollaps, andre indikerer at de ikke har personalet til å fortsette, og atter andre har ikke har andre valg når du står overfor en annen ubetalbar energiregning. Det er mange grunner til at kokker og gjestfrihetsledere virker hjelpeløse i denne pågående situasjonen, og nå må vi legge skylden når en annen restaurant annonserer at den stenger dørene permanent.

En annen italiensk adresse hvor du kan nyte pasta på parmesanhjul:

En vennlig adresse

Dette er tilfellet med Dante, som ligger i hjertet av Uccle, og vi har ofte presentert den for deg som en av våre favorittkantiner i hovedstaden. Vi elsket innredningen, som var mer forseggjort og elegant enn andre italienske adresser, men vi elsket alle rettene på menyen. En enkel meny med antipasti og noen pastaretter, dagens kjøtt eller dagens fisk. En enkel meny med relativt enkle, men sofistikerte og fremfor alt alltid perfekt utførte oppskrifter. Porsjonene, krydderne, alt var perfekt, og fremfor alt syntes Dante å finpusse oppskriftene i ren italiensk tradisjon. På sosiale nettverk kunngjorde adressen at den ble stengt, noe som førte til troen på at andre eventyr er i horisonten for 2024:

: «Vi avsluttet året med å huske at hvert øyeblikk levde med følelser. Vi vil aldri vite om våre valg er riktige, men 2024 åpner med nye resolusjoner og beslutninger, ikke alltid ønsket, men som vi er enige om. I begynnelsen av januar vil DANTE stenge dørene på en notis av tristhet, men med tanken om at uansett hva som skjer, er det beste ennå å komme fordi solen alltid vil stå opp. Måtte disse få ordene trøste deg i tanken på at vi har reist en vei full av glede, latter, møter, vennskap og selskap, og vår takknemlighet er uendelig. Takk for alt du har gitt oss, for vi bærer det med oss ​​som gave. »

Hvis stamgjester allerede er triste over denne uventede avslutningen, er de trygge ved å vite at de kan fortsette å nyte tradisjonell apulisk mat hos Dantes storesøster, Lucca. Denne restauranten ligger bare et steinkast unna, og tilbyr autentisk italiensk mat, gourmetmat og cateringtjenester. Kokken Stefano Sibilla pusser opp importerte råvarer direkte fra små italienske produsenter til gourmetretter og solrike retter. Her er det ingen tradisjonell meny, men en tavle oppdatert etter årstidene. Vinelsker? I Lucca vil du ikke bli skuffet, med et utvalg italienske viner fra små vinprodusenter.

