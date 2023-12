Denne juledrikken, som er veldig populær over kanalen, erstatter gløggen

Det er årstiden da vi lukter allehånde og kanel på hvert gatehjørne, og hvis gløggelskere ikke kan annet enn å glede seg, er krydderne vi putter i denne ledende vinterdrinken hinsides enstemmig. Derfor tilfredsstiller heller ikke smaken av gløgg alle ganer. Men hva drikker vi når vi ikke nødvendigvis vil drikke varm sjokolade når alle vennene våre drikker sitt umptende glass gløgg? I Storbritannia er ikke stjernen på julemarkeder gløgg, men snarere det rimeligere, smakfulle alternativet: Gløgg eplejuice. Det er rett og slett varm eplejuice. Der, i motsetning til den varme cideren du kan finne på våre julemarkeder, kommer den i mange forskjellige smaker. Spesielt i London er varm cider allment tilgjengelig, enten det er på julemarkeder eller på engelske puber. Det finnes noen ganger i epler for purister, noen ganger i plommer. Det er akkurat denne versjonen som får oss til å glemme tradisjonell vin slik vi kjenner den her. For hvis du ikke er spesielt fan av det typiske julekrydderet, undergraver plommesmaken det, noe som gjør denne drinken spesielt delikat og søt.

Her er en video om hvordan du holder deg varm i vinter:

I Storbritannia er det å drikke varm cider en hedensk tradisjon kalt «Wassailing». Ordet Wassail kommer fra det angelsaksiske uttrykket «waes hael» som betyr «god helse». På den tiden var wassail en drink laget med varmt øl, fløte, stekte epler, egg, nellik, ingefær, muskat og sukker. Den ble servert i enorme 10-liters boller, ofte laget av sølv eller tinn. Dette er opphavet til opprinnelsen til dagens historie og den vakre dagen fylt med sønnen til prins Vortigen, og han støtter skålen «vi har et hjerte», synger Noel. Heldigvis har oppskriften blitt bedre siden den gang, men tradisjonen har vært den samme.

For å tilberede denne oppskriften for åtte personer:

750 ml eplejuice av høy kvalitet

200 ml vann

80 gram sukker

2 kanelstenger

2-stjerneanis

1 fedd

1 klype revet muskatnøtt

8 tynne skiver økologisk appelsin (valgfritt)

Hell eplejuicen i en kjele og varm opp på lav varme. Når det begynner å koke, tilsett krydder og halvparten av sukkeret og la det koke på svak varme.

Slå så av varmen under pannen, dekk til og la det trekke i ti minutter. Fjern krydderne, tilsett resten av sukkeret (litt etter litt etter smak) og varm opp igjen i noen øyeblikk.

Del appelsinskivene mellom koppene, og hell deretter den varme eplejuicen over før servering.

Ikke gå glipp av noen livsstilsnyheter på sosoir.lesoir.be Abonner nå på våre tematiske nyhetsbrev Ved å klikke her.