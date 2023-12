Denne julehiten fra 1958 ble endelig nummer én i Amerika, og det var ikke Mariah Carey!

Fotokreditt: Forside

En lang ventetid på 65 år har endelig nådd toppen. Brenda Lees klassiske julesang «Rocking Around the Christmas Tree» har endelig toppet listene i USA. En sann hyllest til den 78 år gamle artisten, den kommer 65 år etter utgivelsen i 1958. Mariah Carey Pass på! Hvis «All I Want for Christmas Is You» er den amerikanske divaens hit hvert år, og andre julehits konkurrerer med den, er Brenda Lees en hit. Selv om den slo en rekke rekorder: Faktisk slo «Rocking» Around the Christmas Tree» «All I Want for Christmas Is You» for lengst (65 år) på førsteplass på Billboard Hot Songs-listen. 100. Til nå har sangen aldri toppet andreplassen på listen, og har holdt den i ni uker på rad.

Veteran nummer én artist

Brenda Lee jobbet hardt mellom utgivelsen av den offisielle musikkvideoen (den første for denne hiten), opprettelsen av en TikTok-konto og en liveopptreden av «Christmas at the Opry» for å nå topplasseringen denne uken. Den sendes torsdag 7. desember på NBC. Legg merke til at dette var tredje nummer én i Brenda Lees karriere, etter nummer én fra 1960 «I’m Sorry» og «I Want to Be Wanted.» Dermed slo den Atlanta-baserte artisten nok en rekord for lang levetid: den lengste perioden mellom to nummer én, men også det lengste gapet mellom sin første og siste hit til å toppe de amerikanske hitlistene, på 63 år. Her er det igjen Mariah Carey 32 år gikk mellom «Vision of Love» (1990) og «All I Want for Christmas Is You» (2022), som var rekorden til da.

«Jeg kan ikke tro det»

I tillegg, med sine 78 år, er han den eldste artisten som topper listene. Et innlegg som kan fortsette neste uke mens Brenda Lee forbereder seg på å feire sin 79-årsdag. «Hei, Dolly!» Hun beseirer dermed Louis Armstrong som var 62 år gammel på den tiden. Det var nummer én selger i 1964. Med 34,9 millioner streaming-strømmer, 3000 nedlastinger og et radiopublikum på 20,7 millioner seere, dominerer «Rockin» Around the Christmas Tree» den mest festlige Topp 10. «All I Want For Christmas Is You», «Jingle Bell Rock» av Bobby Helms, Wham! «Last Christmas» av Burl Ives «A Holy Jolly Christmas» og «It’s the Most Wonderful Time» av Andy Williams.

Brenda Lee ønsket å reagere på denne store suksessen: » Det er utrolig! Jeg kan ikke tro at «Rocking Around the Christmas Tree» fortsatt er på nummer én 65 år etter utgivelsen. Det er så spesielt! (…) Sangen kom ut da jeg var tenåring, og å vite at den i dag gir gjenklang hos ulike generasjoner er en av de beste gavene jeg noen gang har fått. God jul alle sammen! «.