Denne kampanjen på Steampod reduserer prisen med mer enn €30 under Black Friday!

Det nye Steampod 3.0 høyteknologiske profesjonelle dampstrykejernet tilbyr kontinuerlig dampdiffusjon for et homogent hårresultat samtidig som hårfiberen respekteres. Takket være Steampod, rett håret dobbelt så raskt, med et resultat som er dobbelt så glatt. Takket være den nye lettere og tynnere designen og vanntanken direkte integrert i håndtaket, er Steampod 3.0 enklere å bruke og transportere.

Er dette en god deal? Kjent og elsket av alle, Steampod er for tiden nummer én selger, og den er ikke lenger til salgs! Faktisk, ved -14 % er prisen redusert med €30pinnen derfor av €215 til €183 ! For €218 på MediaMarkt eller €230 hos Douglas, her er et tilbud du ikke kan gå glipp av for å forbedre håret ditt! Med sin vurdering på 4,6/5 har den allerede erobret mer enn 3700 brukere, og hvorfor ikke deg?

Oppdage her. Vaporpod 3.0 dampstrykejern : Den patenterte profesjonelle rettetangen forvandler håret ditt på et øyeblikk takket være dampkraften. Få mykt, helt rett eller bølget hår uten problemer;

Profesjonelle resultater : Oppnå uforlignelig utseende med 91 % mindre skade på hårfiberen. Håret er mykere og har et naturlig preg, uten pappeffekt;

Patentert dampteknologi : SteamPod 3 sprer en kontinuerlig strøm av damp som omslutter og trenger inn i håret og mykgjør fiberen. Resultat: stylingen er 2 ganger raskere, hårfiberen forblir fleksibel og håret blir enkelt rettet ut og skulpturert. Takket være dampfunksjonen kan krøller og bølger enkelt omformes;

Ergonomisk design : 14 % tynnere og 37 % lettere enn SteamPod 2. Bedre grep, større brukskomfort. Vanntanken integrert direkte i håndtaket for en rekkevidde på opptil 192 m hår, samt en 360° roterende kabel for å oppnå bølgeeffekter lettere.

