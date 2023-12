Denne kjente smarttelefonen fra Apple er tilgjengelig for mindre enn €500

Cdiscount avslutter året sterkt ved å tilby den oppussede iPhone 12 Pro for mindre enn €500. Selges vanligvis for €820, den er tilgjengelig i utmerket stand og i kun € 459,90 på nettsalgssiden. Dra nytte av dette eksklusive tilbudet nå før det er for sent.

Klikk her for å dra nytte av rabatten

Vi introduserer iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro er et flott alternativ hvis du leter etter en smarttelefon som kombinerer ytelse og eleganse. Med en sjenerøs kapasitet på 128 GB og den kraftige A14 Bionic-brikken tilbyr denne iPhone eksepsjonell ytelse for alle dine daglige oppgaver. Dens kompakte design med rene linjer garanterer en unik estetisk opplevelse. Den gode ytelsen til denne iPhonen manifesteres i multitasking og rask gjennomføring av de mest krevende spillene.

Den førsteklasses OLED-skjermen sikrer nøyaktig fargegjengivelse og optimal lysstyrke, og gir en oppslukende seeropplevelse. Leveres med et beskyttende etui og lader, viser denne renoverte enheten ingen tegn til slitasje, og gir den samme ytelse som en ny iPhone 12 Pro.

iPhone: sammendrag av funksjoner og ergonomi

iPhone, Apples flaggskip, har flere fordeler som gjør den til en av de mest populære smarttelefonene på markedet. Med et strømlinjeformet og intuitivt iOS-operativsystem gir iPhone en jevn og konsistent brukeropplevelse. Eksepsjonell kamerakvalitet, kombinert med avanserte bildebehandlingsfunksjoner, lar deg ta bilder av høy kvalitet. I tillegg gjør sømløs synkronisering med Apple-økosystemet, inkludert tjenester som iCloud, det enkelt å dele og lagre data mellom enheter. Sterk sikkerhet, med regelmessige oppdateringer og en tett kontrollert App Store, beskytter brukerne ytterligere mot trusler på nettet.