Denne krigsfilmen som var en stor hit i Norge kommer til Netflix som en miniserie! – nyhetsserie

Hva «The Scum of War» er, denne krigsminiserien fra Netflix ble tilpasset fra en stor hit på den norske billettkontoret.

Etter Nothing New in the West, som vant Oscar for beste fremmedspråklige film, ønsker Netflix å slå til mens jernet er varmt ved å tilby en ny europeisk produksjon som utforsker krigens gru!

Det er Norges side som gir oss scenen å gå denne gangen, med miniserien The Scum of War, et tre-episoders drama som gjenopplever slaget ved Narvik, og markerer den første allierte seieren over nazistene. Våren 1940. Spesielt blodige, konfliktene resulterte i flere hundre dødsfall og flere skader.

Regissøren som inspirerte Christopher Nolan

Mer enn sytti år etter hendelsene gjengir filmen Narvik regissert av Erik Skjoldbjörk (spesielt den originale filmen Insomnia, temaet for Christopher Nolans nyinnspilling) denne kampen.

Filmen er tilgjengelig fra oss på Netflix, og er en stor hit på Norges billettkontor i 2022 (mer enn 400 000 opptak for en befolkning på 5,5 millioner).

For å gi verket mer synlighet, men med mange slettede scener, slippes Norvik denne søndagen 2. april som en tre-episoders miniserie. filmskaper, og med en helt ny fransk tittel: L’Écume de la guerre.

Krigsfilmen Narvik og dens miniserie-atisering The Scum of War er nå tilgjengelig eksklusivt på Netflix

