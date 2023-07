Denne kulten og elskede sci-fi-serien kan sees i sin helhet på Disney+

Dra nytte av disse første feriedagene til å (gjen)besøk Apenes planetPå scenen, den mest lønnsomme franchisen i science fiction-kinohistorien Disney+. Basert på romanen av den franske forfatteren Pierre Boulle, Apenes planet Den følger kaptein George Taylor (briljant spilt av Charlton Heston i det første eposet på 60- og 70-tallet), en astronaut som lander på en ukjent planet sammen med John Landon og Thomas Dodge. Først trodde kapteinen at de hadde ankommet stjerneplaneten Bellatrix, men han oppdaget at de var på jorden bebodd av primitive mennesker og høyt utviklede aper. Fanget av sistnevnte oppdager George Taylor raskt at aper dominerer planeten og har gjort primitive mennesker til slaver. Filmen ble utgitt i 1968 og var en stor kommersiell og kritisk suksess, noe som førte til oppfølgere: Secret of the Planet of the Apes, Escape from Planet of the Apes, Erobringen av Apenes planet, War for the Planet of the Apes Den ble også gjenskapt av Tim Burton i 2001.

Apenes planet : Den andre serien med filmer som ble store hits

Noen år senere Apenes planet Av Tim Burton har manusforfatterne Rick Jaffa og Amanda Silver begynt å filme en «ny versjon» av franchisen, båret av James Franco og Andy Serkis. Publisert i 2011, Utseendet til aper Den følger Will Rodman mens han bruker år på å utføre vitenskapelige eksperimenter på sjimpanser for å utvikle en kur mot Alzheimers sykdom. Når en kvinne blir skutt, samler forskeren barnet hennes og kaller ham Cæsar. Åtte år senere innser Will at dyret er annerledes enn partnerne. Cæsar er innesperret i et asyl og forbereder tålmodig opprøret til sine allierte. Filmen var en kritisk og kommersiell suksess, og ga to andre oppfølgere. Planet of the Apes: Clash Og Apenes planet: SupremacyOgså tilgjengelig på Disney+.

Apenes planet : En ny film er planlagt i 2024

Ved å kjøpe Twentieth Century Fox, arvet Disney flere filmrettigheter. Apenes planet. Mer enn fem år etter siste del vil de troende i den amerikanske sagaen få muligheten til å oppdage det nye opuset. Kingdom of the Planet of the ApesEn gang i 2024. Regissert av Wes Paul (kjent for å regissere filmer nettstedet), filmen har Owen Teague (NCIS: Los Angeles), Peter Machan (Orville) og Freya Allen (The Witcher) ifølge media The Hollywood ReporterEt nytt opus Apenes planet Fokuserer på en rivalisering mellom to aper, en «En begynner å slavebinde andre grupper for å finne opp menneskelige teknologier, mens en annen, etter å ha sett klanen sin, legger ut på en reise for å gjenvinne friheten.«.

Artikkel skrevet i samarbeid med 6Médias