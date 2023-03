Denne Lenovo gaming bærbare datamaskinen (Ryzen 5 + RTX 3060) har redusert prisen med 400 €

Å finne en god bærbar datamaskin som kan kjøre de nyeste spillene for mindre enn 1000 euro er ikke lett, du må vanligvis vente på kampanjeperioder for å finne objektet du ønsker. Du kan søke på nettstedene til forskjellige selgere med jevne mellomrom, og en god del kan skjules med ett klikk. Denne Lenovo IdeaPad Gaming 3 med RTX 3060 går fra 1199,99 euro til 789,99 euro på Rue du Commerce.

I spillverdenen er Lenovo mest kjent for sine high-end Legion-seriekonfigurasjoner, men visste du at den også produserer svært rimelige bærbare spillmaskiner? IdeaPad Gaming er allsidige bærbare datamaskiner som appellerer til uformelle og vanlige spillere og kan brukes til arbeid eller studier. De er veldig billige, og denne Lenovo IdeaPad Gaming 3 er mer enn vanlig Denne reduksjonen er 410 euro.

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 i et nøtteskall

120 Hz Full HD-skjerm

RTX 3060 grafikkort med 90W TGP

Riktig varmestyring

I stedet for de vanlige 1199,99 euro, er Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 med RTX 3060 nå tilgjengelig. Til salgs på Rue du Commerce for €789,99. Du kan også få 799,99 euro på Amazon.

Et komplett chassis og skjerm som er en PC-spiller verdig

Hvis du vil at denne gaming-laptopen skal gå ubemerket hen på kontor- eller universitetsbenkene, er det litt av en glipp. Dekselet har vinklede kanter, et bredt luftehull nederst og et hvitt bakgrunnsbelyst tastatur, som ikke etterlater noen tvil om ektheten. Imidlertid er denne bærbare datamaskinen fremfor alt allsidig og godt egnet for kontorautomatisering, noe som fremgår av dens gode tilkoblingsmuligheter med to USB-A 3.2 (Gen 1)-porter, en USB-C 3.2-port, en HDMI 2.0-port, en RJ45-port og én port. 3,5 mm jekk.

LCD-skjermen er som forventet i en gaming-laptop. Riktignok er definisjonen begrenset til Full HD (1 920 x 1 080 piksler), men oppdateringsfrekvensen er 120 Hz for å gjøre spillene dine mer flytende. Dette er ideelt for spill der ting snurrer over alt. IPS-teknologi vil tillate deg å gi bemerkelsesverdige synsvinkler. Til slutt er lysstyrken og fargenivåene utmerket, og den antirefleksbehandlingen lar deg leke ute uten frykt for gjenskinn.

Hva er RTX 3060 verdt i denne IdeaPad Gaming 3?

Lenovo IdeaPad Gaming 3 gir god valuta for pengene, men den oppfyller kanskje ikke forventningene til de mest krevende spillerne. GPUen som brukes her er RTX 3060, som fortsatt er den samme i dag, men denne versjonen er begrenset av 90 W TGP. Det fungerer ikke som vanlig versjon. Egenskaper Drevet av de nyeste AAA-titlene, men du kan fortsatt spille disse nyeste spillene og ha en hyggelig opplevelse. Når det gjelder oppvarming, trenger du ikke bekymre deg for mye her, Lenovo hevder 35 % mer effektiv kjøling sammenlignet med forrige generasjon IdeaPad Gaming.

Ryzen 5 5600H-prosessor med 6 kjerner og 12 tråder og klokket til 3,3 GHz, 4,2 GHz i Turbo Boost-modus. Den har 8 GB DDR4 RAM (kan utvides opp til 16 GB) og gir god ytelse. Prosessoren har en dedikert GPU, Radeon RX Vega 7, drevet av Optimus Technology, som er en bærbar erstatning hvis du ikke trenger mye ressurser. Dette hindrer oss i å bruke RTX på den ene siden. Til slutt administreres lagringen av en 512 GB M.2 PCIe 3.0 SSD og kan utvides opp til 1 TB.

