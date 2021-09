Denne massivt gjenoppdagede vindturbinen produserer fem ganger mer energi

Fornybar energi vil drive inn i den neste verden 30 år, Og vindkraft er en av de billigste, Veldig effektivt Måter å komme dit. Unntatt 80% Verdens havbris blåser på dypt vann, der vindturbiner er vanskelige å bygge. Den nye designen for en helt annen type vindturbin vil begynne å endre den.

Norsk selskap Ventilasjonssystemer Den utvikler flytende, multiturbinteknologi for vindturbiner som kan generere fem ganger kraften til verdens største, enkeltvindturbin. Denne økte effektiviteten gjenskaper utseendet og funksjonen til vindparker på grunn av en innovativ design. I motsetning til tradisjonelle vindturbiner med en stolpe og tre vakre blad, manifesterer såkalte vindfangere seg i et firkantet rutenett med mer enn 100 små blader. På 1000 fot er systemet tre ganger høyere enn den gjennomsnittlige vindturbinen, og det står på en flytende plattform forankret på havnivå. Selskapet planlegger å bygge en prototype neste år. Hvis det lykkes, vil vindfangeren revolusjonere måten vi bruker vindkraft på. “Tradisjonelle vindmøller er basert på gamle nederlandske vindmøller,” sier Ole Heckheim, administrerende direktør i Wind Caching Systems. Disse vindmøllene fungerer godt på land, men “når noe fungerer på land, bør det gjøre det samme på vann?”

Det er kystnære vindparker Strøm; 162 av dem er allerede i drift, 26 flere er ennå å komme, noe som ofte er problemet i Kina og Storbritannia, hvor hver turbin må drives over bord slik at den ikke kan installeres over 200 fot vann. Som et resultat kan ikke vindmøller bygges omtrent 20 miles utenfor kysten, noe som begrenser deres effektivitet ettersom vinden er sterk i havet. Det er her flytende vindmøller opererer. Verdens første flytende vindpark, Highwind, åpnet i 2017, nesten 40 miles utenfor kysten av Aberdeen i Skottland. Vindmøllen beregner seks flytende vindturbiner Flytende sylinder Fylt med et tungt stativ som flyter vertikalt. Fordi de bare er koblet til de tykke fortøyningslinjene til sjøs, kan de operere i farvann dypere enn 3000 fot. Highwind driver 36 000 britiske hjem, det har det allerede Slår rekorder i Storbritannia For energiproduksjon. Vindbuffer -systemer ble lansert samme år som Highwind åpnet. Det står at en enhet vil drive 80 000 til 100 000 europeiske husholdninger. Under ideelle forhold, når vinden er veldig sterk, kan en vindturbin generere 400 gigawattimer strøm. Til sammenligning er den største, Veldig kraftig vindturbin Markedet produserer nå opptil 80 gigawatt i timen.

Det er mange årsaker til denne betydelige forskjellen. For det første er vindfangeren høy – nærmer seg høyden på Eiffeltårnet – og utsetter rotorbladene for høye vindhastigheter. For det andre fungerer mindre kniver bedre. Heckheim forklarer at konvensjonelle turbiner er 120 fot lange og går vanligvis ut med maksimal hastighet. Til sammenligning er vindbladene 50 fot lengre og kan gjøre flere rotasjoner per minutt, og dermed generere mer kraft. Bladene er også små, så hele systemet er enkelt å produsere, bygge og vedlikeholde. Heckheim hevder at den har en levetid på 50 år, som er dobbelt så lang som tradisjonelle vindturbiner, og at det integrerte heissystemet gir enkelt vedlikehold når visse deler må skiftes ut (eller under årlige inspeksjoner). "Hvis du har en enkelt turbin og du må bytte bladet, må du stoppe hele operasjonen," sier Ronnie Carlson, selskapets finansdirektør. "Vi har 126 individuelle turbiner, så hvis vi trenger å bytte bladet, kan vi stoppe en turbin." Når systemet når levetiden, kan det meste resirkuleres. Etter den første betydelige bølgen av vindkraft på 1990 -tallet har mange tradisjonelle vindturbiner nådd sitt designliv; Boeing 747 blad i seksjonstørrelse Akkumulert i landskap. Vindrennerblad er ikke bare små, de er også laget av aluminium, som i motsetning til glassfiber som brukes til store turbiner, er fullstendig resirkulerbare. "Du smelter det og lager nye," sier Heckheim.