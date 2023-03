Denne Meghan Markle-looken burde være fantastisk

Charles III blir kronet 6. mai

Meghan Markle og prins Harry er invitert

Meghan Markle og prins Harry En streng regel må følges

Over kanalen er forberedelsene godt i gang. Den 6. mai skal kong Charles III offisielt krones, et trekk som har vært i arbeid siden hans tiltredelse til Englands trone etter morens død, Elizabeth II. Mer enn 2000 gjester forventes å delta på denne historiske dagen. Blant dem? Meghan Markle og prins Harry invitert av den britiske suverenen, til tross for spenninger med kronen. Men for Karl III var utstøtte uaktuelt. Ifølge en kroneekspert vil ikke sussexene få spesielle klær «Stå alene», i motsetning til andre medlemmer av selskapet. Meghan Markle og prins Harry må bruke sine egne kjoler hvis de deltar på prins Charles sin kroning.

I følge historiker Tessa Dunlop kan prins Harry og Meghan Markle være til stede på denne spesielle dagen. «Maksimal bekymring» I følget til kong Charles III. «Sussexene har et kontroversielt spørsmål; vil de delta på den store dagen, og i så fall i hvilken egenskap? (…)

