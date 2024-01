Denne milliardæren tjente nesten 1,5 milliarder dollar i 2023 og steg til 162. plass – La Nouvelle Tribune

I næringslivets tøffe verden, John Robert Han skiller seg ut som en gigant og tar seg til toppen av verdens rikdomsrangering Sør-Afrika. Den sørafrikanske milliardæren, kjent for sitt merke i luksusindustrien, nyter et fantastisk comeback etter å ha lidd et tap på 1,03 milliarder dollar i 2022.

Året etter ble imidlertid preget av et triumferende comeback: en massiv økning i formuen hans til omtrent 1,49 milliarder dollar, og konsoliderte dermed hans dominerende posisjon.

Dens økonomiske velstand har vært drevet av en strategisk revurdering av eiendelene og investeringsporteføljen. Dette fantastiske året inkluderte en betydelig vekst i sin andel til 10,18 % i det luksuriøse sveitsiske konsernet. Richemont. Takket være kjente merker som Cartier, Montblanc, Van Cleef & Arpels, Sistnevnte spilte en avgjørende rolle i Roberts økonomiske bedring.

I tillegg ble dens 25% eierandel i Reinet Investments opprettet for å forvalte Richemonts interesser i Ikke bekymre deg, Det utgjør en grunnleggende pilar i investeringsstrategien. Men omfanget av porteføljen stopper ikke der. Robert har også en betydelig eierandel i Remgro, et investeringsselskap basert i Stellenbosch, Sør-Afrika, som har eierandeler i mer enn 30 selskaper.

Disse subtile variasjonene har gitt ham en meteorisk oppgang, noe som gjør ham til den 162. rikeste personen i verden. Men selv om hans internasjonale suksesser taler for seg selv, har de fremfor alt latt ham etablere seg som eier av den største formuen i Sør-Afrika, og overgå Nicky Oppenheimer, som for tiden er på 232. plass i den prestisjetunge Bloomberg Billionaires Index, med en estimert formue på 9,85 milliarder dollar.