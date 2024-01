Denne milliardærens raffineri begynner å produsere drivstoff – La Nouvelle Tribune

Aliko Dangote, den nigerianske forretningsmannen, er en emblematisk figur i den afrikanske økonomien, kjent for sin eksepsjonelle reise fra begynnelsen av karrieren til byggingen av hans gigantiske raffineri. Dangote begynte sin gründerreise på 1970-tallet etter å ha fått lån fra onkelen for å starte en liten bedrift. Dette selskapet blomstret raskt, og diversifiserte virksomheten til forskjellige sektorer som matproduksjon, sement og eiendom.

Gjennom årene forvandlet Dangote dette selskapet til et multinasjonalt konglomerat, Dangote Group, som hovedsakelig spesialiserer seg på produksjon av sement, sukker og mel. Under hans ledelse ble Dangote Cement den største sementprodusenten i AfrikaDet spiller en stor rolle i infrastruktur og konstruksjon på kontinentet.

I tillegg til sine investeringer i landbruksvirksomhet og konstruksjon, har Dangote nylig diversifisert sine forretningsinteresser til energisektoren ved å etablere en Dangote Petroleumsraffineri. Dette raffineriet er det største enkelttogsraffineriet i verden og representerer et vendepunkt i Afrikas industrielle historie.

Endelig produksjonsstart

der Dangote Petroleumsraffineri Det markerte nylig et historisk vendepunkt i den afrikanske energiindustrien ved å starte produksjonen av diesel og flydrivstoff. Dette prosjektet er lokalisert i Lekki, LagosDet er det største enkelttogsraffineriet i verden med en kapasitet på 650 000 fat per dag. Dette ble annonsert av Dangote Group via et innlegg på sosiale medier.

Styreleder i Dangote Group, Aliko DangoteUttrykker sin takknemlighet til presidenten Bola Ahmed Tinubu For hans støtte og kloke råd som var avgjørende for å gjøre dette prosjektet til virkelighet. Han takket også Dr Nigerian National Petroleum Corporation Limited (National Oil Company Limited), Nigerianske petroleumsmyndighet (Nubric) og Nigerianske Midstream og Downstream Petroleum Regulatory Authority (NMDPRA), samt nigerianere for deres støtte og tillit til dette historiske prosjektet.

Ifølge Dangote demonstrerer denne store utviklingen Nigerias evne til å utvikle og gjennomføre store prosjekter. Han påpekte at raffineriproduktene som er i samsvar med Euro V-spesifikasjonene vil være tilgjengelige på markedet når regulatoriske godkjenninger er oppnådd. Raffineriet har allerede mottatt seks millioner fat råolje og kan laste 2.900 lastebiler per dag ved sine lasteanlegg.

Denne prestasjonen representerer et viktig øyeblikk for Nigeria, ettersom den viser potensialet til å transformere landet til en nettoeksportør av petroleumsprodukter, og dermed endre den regionale og globale energibalansen. Det fremhever også viktigheten av samarbeid mellom private selskaper og offentlige institusjoner for å forfølge ambisiøse og fordelaktige prosjekter for staten og det afrikanske kontinentet som helhet.