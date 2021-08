Denne norske byen fornyer sitt episke historiske havnebad

Fra London Lido lidenskap Til New York ‘Spektakulær Flytende basseng, Friluftssvømming ser ut til å ha eksistert en stund i 2021. Visst, det kan ha blitt hjulpet av epidemien, men nå som vi alle nyter gleden av å plaske ute, anser vi denne trenden som et opphold her.

Spesielt i den norske kystbyen Arendal skal et tradisjonelt havnebasseng renoveres i 2024 for å feire byens 300 -årsjubileum. Det opprinnelige Nuban -badet ble først åpnet i 1937, og ble brukt av byens svømmeklubb til dykkekonkurranser og annet vann. Spillet ble imidlertid avsluttet etter et tiår. Bygningen ble åpnet for en kort stund som en jazzklubb på 1960 -tallet, og bygningen ble revet på 1980 -tallet etter at forfallet var usikkert.

Foto: Snehotta

Men nå et Oslo-basert arkitektfirma Snehotta Har gitt ut design for en ny skurstruktur for å erstatte det gamle badet. Det nye Knubben -badet er en buet betongkonstruksjon med et gradvis nivå, og minner om et landskapskart og er inspirert av landskapet på norskekysten, designet stort sett i løpet av den siste istiden. Strukturen sitter på stålrøyser som lar den tåle det røffe og flyktige været i området.

Den 750 kvadratmeter store campusen er et livlig møtested med flere bruksområder gjennom året, og har dykkeplattformer, alternative rom og en utendørs scene i midten av et sollysgulv og et buet amfiteater. Det blir også et innendørs område med restaurant og små forestillingsrom. Utenfor Arandal ved bredden av Kaldeanhavet tilbyr bassenget spektakulær utsikt over havnen mellom øyene Tromi og Hisi.

Planlagt å åpne i 2024, det er det siste i en lang linje designet av Snehotta, som inkluderer hovedkvarteret for Le Monde -ensemblet i Paris, Bibliotheca Alexandrina i Egypt og Den Norske Opera og Balletten i Oslo.

