Denne nye Android-funksjonen vil redde deg fra hverdagslige problemer

Google Maps på Android vil få en funksjon som har eksistert lenge i Android-versjonen av appen: et lite væralternativ for bedre å forberede turer.

Google Maps er en kartapplikasjon som stadig utvides med nye funksjoner. Android-versjonen av appen som kommer ut lover å være spesielt praktisk. Faktisk viser navigasjonstjenesten en liten flis på kartet som forteller deg værmeldingen for det geografiske området du for øyeblikket ser på.

Værfunksjonalitet på Google Maps Android, 4 år etter iOS

Merk at dette allerede har vært en funksjon i iOS i fire år. Google Maps Teams er nå endelig klare til å tilby dette alternativet på Android. Det er på tide! Som forklart Android politi, ble informasjonen delt av en nettbruker på en Telegram-kanal dedikert til Mountain View-selskapsnyheter. Vi unner deg til og med et par skjermbilder som viser denne værfunksjonen i Google Maps.

En flis vises på nivået av karusellen under søkefeltet, sammen med andre klassiske knapper som «».Restauranter«eller»Supermarkeder«. Ved å trykke på det, vil brukeren se et lite popup-vindu på Google Maps. I skjermbildet som illustrerer dette, kan vi se time-for-time-været (himmelens posisjon og temperatur) for det spesifikke stedet.

En grunnleggende seksjon gir tilgang til informasjon om luftkvalitet – allerede sett i en tidligere oppdatering av Google Maps.

Ingen global distribusjon ennå

Alt tyder på at denne værfunksjonen i Google Maps for Android fortsatt er i testfasen og må brukes for å nå et bredere publikum. Forhåpentligvis slipper vi å vente for lenge. Ankomsten av et slikt alternativ vil være svært relevant: god planlegging av en tur, uavhengig av transportmiddel, bør ta hensyn til været.

Nok til å unngå ubehagelige overraskelser og ha en god dag.