Denne nye bankskatten risikerer å bli betalt av spareren

Ett hundre og femti millioner euro. Dette er tilleggsbidraget som kreves fra bankene som en del av den siste budsjettovervåkingen. Dette beløpet, som kan virke lite sammenlignet med overskuddet til bankene i Belgia (7,6 milliarder euro i nettofortjeneste i 2022), gjorde Viblevein Union sinte.

«Tiltakene som er tatt er spesielt uheldige og uforståelige for en regjering som i flere måneder har skrytt av sitt ønske om å øke avkastningen til sparerne. De nye vedtakene er nok et tøft budsjetttiltak som påvirker vanlig personbankvirksomhetsE og skatter er igjen og igjen den samme aktiviteten, som sparer.» Pressemeldingen bekrefter. Han la til at «Dette tiltaket påvirker nok en gang bankenes mulighet til å gi kreditt til bedrifter og husholdninger.

En viktig nyanse

Kan vi konkludere (som vanlig) at det er spareren som skal betale denne skatten ved å ikke tjene en anstendig lønn? Dette virker åpenbart selv om det er en viktig nyanse. I motsetning til tidligere, retter skatteøkningen seg kun mot banker med mer enn 50 milliarder innskudd, som BNP Paribas Fortis, Belfius, ING og KBC. Renten som staten mottar på innskuddsbeløpet øker fra 0,1323 % til 0,1758 %. Resten av sektoren er fortsatt skattepliktig med en sats på 0,1323%. Dette gir det selvsagt større spillerom til å øke renten, og dermed legge press på storbankene. En mellomstor bank som Argenta har allerede begynt å bringe inn konkurranse ved å heve renten på sparekontoene sine til et høyere nivå enn de større bankene. Det gjenstår å se om dette vil være nok til å få dem til å handle.

Fleksible jobber, borgerservice, bankskatt… alle detaljene i den føderale budsjettavtalen

Det er et annet tiltak rettet mot alle banker. Dette er slutten på skattefradraget for bankskatt. Av inntektene på 150 millioner utgjør det om lag 25 millioner. Det er ikke nok at det har noen innvirkning på bankenes lønnsomhet eller lønnspolitikk.

Protokoll i 2024

Utfordringen for regjeringen vil være å forhindre at denne skatten (som ga inn rundt 1,7 milliarder dollar i 2022) fra å tjene som en unnskyldning for bankene for ikke å øke renten og endre seg, som Viblevin hevder, «skatt på sparing.

Slik sett har regjeringen jobbet med åpenhetstiltak i flere måneder. Alexia Bertrand, statssekretær for forbrukerbeskyttelse (Open VLD), la fram forslag i juli i fjor. «Bankene vil være forpliktet til å gi informasjon enten via e-post eller gjennom bankapplikasjonen hver tredje måned, ikke bare om de mest attraktive prisene, men fremfor alt om prisnivået. Det er opp til hver enkelt kunde å avgjøre da. Vi ferdigstiller protokollen. Vi håper at dette vil tre i kraft i begynnelsen av 2024.» Forklar oss.

Andre handling For å informere sparerne bedre, har regjeringen instruert FSMA, finansmarkedsregulatoren, om å gjøre sparekalkulatoren sin tilgjengelig for alle innen utgangen av 2023 og for alle regulerte sparekontoer som tilbys i Belgia.