Denne nye smartenheten vil overvåke hastigheten din i bilen, og dette blir snart obligatorisk

I løpet av de neste månedene vil dingsen være obligatorisk i bilen din. Dette er ment å varsle deg hver gang du overskrider fartsgrensen.

I mange år har biler kommet utstyrt med flere teknologier som forbedrer din komfort og sikkerhet. Mellom automatiske girkasser, innebygd GPS, bakkameraer, parkeringshjelpemidler og til og med nøkkelfri adgang, som spesifikt lar deg få tilgang til bilen din uten å sette inn nøkkelen, er alt gjort for å gjøre livet ditt enklere. Når det gjelder fartsgrenser, er bilprodusentene like kreative. I 1945 oppfant den amerikanske oppfinneren og maskiningeniøren Ralph Titor cruisekontrollen, før den først ble integrert i Chrysler Imperial i 1958. Som en påminnelse lar dette verktøyet deg unngå utilsiktet hastighet. Myndighetene innså imidlertid at mange bilister kunne glemme fartsgrensen på veien de kjørte på. I dette tilfellet blir regulatoren nesten ubrukelig fordi du ikke kan stille den til riktig hastighet.

For å løse dette problemet er det utviklet en ny assistent som lar deg respektere fartsgrensene mer effektivt. Den heter Intelligent Cruise Assist (ISA på engelsk, eller AIV på fransk, Intelligent Speed ​​​​Adaptation System) og drives av kunstig intelligens, og den vil bli obligatorisk i alle nye kjøretøy i Europa, fra juli 2024. Som forklart på nettsiden regjeringen.frISA har allerede vært integrert i alle nye bilmodeller siden juli 2022. For å fungere vil dette verktøyet stole på data som samles inn av kameraet eller GPS-en. Den vil da kunne sammenligne ulike data som bilens hastighet med den som er angitt på fartsgrenseskilt eller GPS-kartdata. «Det er imidlertid klart at systemer som kombinerer et kamerasystem, Global Navigation Satellite System (GNSS) og moderne digitale kart anses som de mest effektive og pålitelige i virkelige situasjoner.» peker på Kommisjonens delegasjonsforordning (EU) 1958/2021.

Faktisk er prosessen enkel. Bilen din vil varsle deg enten med lyd eller med en lysindikator på dashbordet for å advare deg om for høy hastighet. Det er en funksjon som allerede finnes i mange modeller og vil derfor bli obligatorisk. «Det grunnleggende prinsippet bør være at sjåføren alltid er ansvarlig for å overholde gjeldende trafikkregler og at ISA er et førerassistentsystem for å varsle sjåføren, når det er mulig og hensiktsmessig.» Kan vi lese i tekst? Europeisk trafikksikkerhetscharter. Hvis du ikke følger advarselen, kan kjøretøyet selv bremse ned. Dette er spesielt tilfelle i enkelte bilmodeller som vil være utstyrt med motstand på gasspedalen, for å hjelpe sjåføren med å bremse bilen sin naturlig. Denne funksjonen vil imidlertid ikke gjelde for alle biler.