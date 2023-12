Denne nyinnspillingen av Spielbergs mesterverk, som snart er på kino, fikk et bedre publikumsresultat enn originalen.

På kino om noen uker er The Color Purple en ny tilpasning av kultverket som er litt mer tiltalende enn Spielbergs versjon.

På kino 24. januar, er Blitz Pasaouilles The Color Purple en tilpasning av den navngitte musikalen som åpnet på Broadway i 2005, men fremfor alt Alice Walkers bok. Den ble produsert av Spielberg, Quincy Jones og Oprah Winfrey, som spilte Sophia i Steven Spielbergs tidligere versjon.. Med en score på 86% på Rotten Tomatoes har filmen følgende konsensus: «The Color Purple bygger på arven fra den forrige filmatiseringen og inkorporerer elementer fra musikalen, og er et publikumsvennlig bevis på motstandskraft i møte med traumer.«. Halle Bailey, nylig rost for rollen som den lille engelen, spiller personaen til Nettie i sine yngre år, sangeren Ciara spiller sin voksenrolle. Også i rollebesetningen kan du finne Taraji B. Henson. , Daniel Brooks, Corey Hawkins, Coleman Domingo og Elizabeth Marvel.

Likte mer enn originalversjonen?

En liten prosentandel deler The Color Purples publikumsscore på Rotten Tomatoes fra 1986-filmen til 204; En veldig liten, men betydelig forskjell for nyinnspillingen av dette Spielberg-mesterverket er at det presterer bedre enn originalen, med 95 % mot 94 %.. Først utgitt på kino i 1986, fortalte det 2.34 historiske dramaet med Danny Glover, Whoopi Goldberg og Ray Dan Chong historien om to søstre, Celie og Nettie, og deres vanskelige daglige liv i det amerikanske sør i første halvdel av 1900-tallet. .

«Det kan ha vært bedre tjent med en filmskaper med en dypere tilknytning til kildematerialet, men The Color Purple er fortsatt en verdig og godt utført tilpasning av Alice Walkers klassiske roman,» heter det i utgivelsen. Tid, den tjente 73% fra magasiner. Filmen mottok elleve Oscar-nominasjoner, men ble til slutt mislykket. Det tillot fortsatt Whoopi Goldberg å vinne Golden Globes for beste skuespillerinne. The National er fortsatt vellykket på billettkontoret, rangering 4 på billettkontoret.