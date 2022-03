Denne oppfatningen av krigen i Ukraina går veldig dårlig ut for Internett-brukere

Folk og kongefamilien

Under et offisielt besøk med Kate kom Prince med kommentarer som ble ansett som rasistiske og upassende av mange Internett-brukere og aktivister.

Cambridges er flaue etter en samtale som virket harmløs ved første øyekast. William og Kate, som besøkte det ukrainske kultursenteret i London, snakket med ukrainere bosatt i Storbritannia og uttrykte sin støtte til den russiske invasjonen av landet deres. Men ved begynnelsen av debatten ser det ut til at hertugen av Cambridge har stukket av og blåst i fløyta at han var for ham. Rart å se på ⁇ Krig» I Europa », I kommentarfeltet Presseforbundet.

«Det er veldig rart å se i Europa»

En kort setning får sikkert noen til å sammenligne den med kriger som raser rundt om i verden, som denne » var normale ⁇Særlig Newsweek Shola Moss-Shokbomimu, britisk kommentator om spørsmål knyttet til rasisme. Mange internettbrukere uttrykte sinne på Twitter.

Cambridge skal etter planen avlegge et ukelangt offisielt besøk til Jamaica, Belize og Bahamas mellom 19. og 26. mars. Den lille kommentaren til prinsen kan virke litt forvirrende for planene deres.