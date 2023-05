Denne oppstarten gir ut en smarttelefon uten skjerm… og den er ganske imponerende

Human, en amerikansk oppstart grunnlagt av tidligere Apple-ansatte, søker å skape fremtiden til smarttelefonen. I en TED-tale i slutten av april presenterte selskapets medgründer Imran Chowdhury en oppfinnelse som tar sikte på å erstatte den kjente telefonen. på kanten tirsdag 9. mai 2023.

Imran Chowdhury forklarte at oppstarten ønsker å eliminere skjermer så mye som mulig, som fungerer som en barriere mellom mennesker og deres miljø. Human er avhengig av fremskritt innen kunstig intelligens for å designe sin futuristiske enhet: en liten boks med kamera, projektor og høyttaler.





Et rop på håndflaten

Under presentasjonen utførte Imran Chaudhary modellen som fortsatt er under utvikling flere ganger for å demonstrere dens evner. Fra begynnelsen av konferansen svarte han på sin kones anrop ved å bruke denne innovative enheten. Grensesnittet dukket opp direkte i håndflaten hans og viste navnet til samtalepartneren hans. Takket være de blinkende knappene hadde han valget mellom å akseptere eller avslå anropet.

Boksen kan automatisk oversette høyt setningen snakket av samtalepartneren, og tar intuisjonen til stemmen hans. Men det er ikke alt. Den kan skanne mat og merke dens ernæringsmessige sammensetning og varsle deg om eventuelle allergener. Menneskeheten har utvilsomt vekket interessen til journalister og allmennheten i rommet, men venter noen måneder på å avsløre flere detaljer om hvordan produktet vil fungere og når det vil bli utgitt.

