Denne Philips-maskinen lager alle typer pasta automatisk og får 16 % rabatt under Black Friday!

Deilig fersk pasta, problemfri! med Philips 7000-serien, hjemmelaget pasta er tilbake på menyen. Takket være ProExtrude-teknologien får du en myk og fleksibel deig, og takket være den perfekte blande- og automatiske veiefunksjonen kan du nyte deilig pasta på under 10 minutter.

Er en oljefri frityrkoker billig til €90? Det er mulig under Black Friday!

Er det en god deal?

Denne maskinen For øyeblikket 100€ billigere Enn konkurrentene! Faktisk, €300 hos Krëfel, Amazon tilbyr samme modell for €200 i stedet for €240 under Black Friday! Kjøpt og godkjent for over €590, får denne maskinen en vurdering på 4,7/5.

Philips 7000 Pastamaskin

Philips Pastamaskin ©Amazon

ProExtrude-teknologi : Riktig elteteknologi for riktig deig. Denne unike teknologien kombinerer en kraftig motor med en solid metallegering og en stabil metallflate for en jevn overflate;

Riktig elteteknikk : Den optimale utformingen av eltekammeret og den kraftige metallegeringen sikrer en presis og jevn deigbunn;

Enkelt og praktisk : Automatisk veieteknologi veier deigen og viser nøyaktig mengde væske som skal legges inn i pastamaskinen – deler som tåler oppvaskmaskin for enkel rengjøring;

Samle sunne ingredienser etter eget valg : Gi opp gluten, bruk alternative ingredienser, eksperimenter med deilig og næringsrik pasta på fritiden;

Ren allsidighet : 8 formede plater for kjøttboller, penne, fettuccine, spaghetti, englehårpasta, tykk spaghetti, tagliatelle eller pappardelle.

