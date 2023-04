«Denne praksisen må stoppe»: Food Watch Association fordømmer supermarkeders falske gode tilbud

Maxi-, familie- eller spesielle batchformater er på fremmarsj i supermarkeder. Hvis kundene tror de har å gjøre med bestemte tilbud, går de glipp av noe. «Mange mennesker som ønsker å spare penger tyr allerede til disse avtalene, og tror med rette at disse formatene som selges i større volum er mer økonomiske og billigere per kilo eller liter,» forklarer foodwacth.

Etter å ha gjennomført en undersøkelse på flere produkter, bemerket imidlertid organisasjonen «prisforskjellen per kilo eller liter mellom standardskjemaet og spesialskjemaet». Denne forskjellen kan nå 28 %. Hvilke matvarer påvirkes?

Gouda ost, kjeks, croissanter, etc. I alt er 12 produkter valgt ut av organisasjonen. På Twitter delte foodwatch produktbilder som viser alle disse produktene og prisforskjellen mellom de to formatene.

Prisen på varer avhenger av hver enkelt butikk og når den måles – med tanke på at den er svært volatil i tider med inflasjon. Men Foodwatch mener at «hver krone som betales mer per kilo eller liter i privat form er en krone for mye».

For forbrukere som leter etter rabatter, er disse spesielle formatene som tar visuelle koder for kampanjer, mens de til slutt er dyrere per kilo eller liter, spesielt uanstendige i tider med inflasjon. Vi tenker spesielt på foreldre som kjøper barnesenger av nødvendighet», skrev organisasjonen.

Foodwacth oppfordrer forbrukerne til å signere et opprop for å utfordre den franske regjeringen og spesielt økonomiministeren Bruno Le Maire.

I september 2022 advarte organisasjonen om en relatert markedsføringspraksis, «deflasjon», som består i å skjule produktprisøkninger ved å redusere mengden i lignende emballasje. Juridisk praksis krever justering for å nevne matens vekt, men dette kan villede forbrukerne.

Hva er «deflasjon», en praksis noen store merker bruker til skade for forbrukerens lommebok?