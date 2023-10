Denne primitive gjørmeinnsjøen er det beste stedet å lete etter liv på Mars!

Dette kan også interessere deg [EN VIDÉO] Utholdenhet, leter etter liv på Mars Utholdenhet, NASA har bestemt seg for å navngi roveren den vil sende…

Vulkaniske prosesser kan ikke reduseres UtslippUtslipp av VaskingVasking eller aske. Noen vulkaner kan faktisk spytte… gjørme! Hvis denne kategorien VulkanVulkanDet vi omtaler som «sediment» er mindre vanlig enn klassisk vulkanisme, selv om det finnes mange steder rundt om i verden, og til og med på Mars!

I motsetning til deres terrestriske kolleger, VulkanerVulkaner Men gjørmen fra den røde planeten er kanskje ikke aktiv lenge, men de enorme tørre gjørmeinnsjøene vi observerer i dag kan være av stor interesse i letingen etter livssignaturer. Et team av forskere kom til denne konklusjonen gjennom en studie kalt Hydraotes Chaos.

For 4 milliarder år siden ble det dannet et enormt vannnettverk

I motsetning til de mange gjørmestrømsporene på Mars, er Hydras Chaos forårsaket av utstøting av gjørme rett over et veldig gammelt vannbord. Takket være analysen av satellittbilder har forskere identifisert strukturer tolket som gamle gjørmevulkaner og har vært i stand til å rekonstruere historien til dette stedet. Resultater publiseres I bladet Vitenskapelige rapporter.

Et innbrudd Vulkaniske bergarterVulkaniske bergarter Dermed kan mengden is som er nedgravd i kjelleren ha ført til eller forårsaket smeltingen DehydreringDehydrering I massiv skala Fordampe bergarterFordampe bergarter (salter). Det resulterende flytende vannet samles i et sammenkoblet nettverk av underjordiske reservoarer som er flere kilometer lange og brede. Denne første delen av historien ville ha skjedd for rundt 4 milliarder år siden, da vann var rikelig på den røde planeten og produksjon av biomolekyler var mulig. Så denne gigantiske vannmassen kan samle og lagre disse biomolekylene i 3 milliarder år. Fordi gjørmesjøens alder virker veldig ung: bare 1 milliard år!

Biomolekyler har blitt bevart i milliarder av år

Det er faktisk i dette øyeblikket at gjørmevulkaner ville ha trådt i kraft, og støtet ut en gjørmete væske under påvirkning av gasstrykk, lastet med uoppløste biomolekyler ved å hvile på overflaten. Så den tørre gjørmeinnsjøen Hydras Chaos har bevart og samlet disse sporene av primitiv biologisk aktivitet på Mars. Så denne sletten er et av de planlagte landingsstedene for det fremtidige oppdraget.