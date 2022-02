Denne programvaren er til salgs for å oppgradere din trege Mac

CleanMyMac X er en komplett programvare som lar deg rengjøre datamaskinen med et enkelt klikk. Programmets hovedmeny lar deg gjøre en full skanning av datamaskinen din for å finne cache-filer, men marker filer i papirkurven, uønskede oversettelser av applikasjonene dine eller store filer.

iTunes, Mail eller Photos er alle apper som enkelt kan minimeres og samtidig optimaliseres. Med unntak av iCloud på Mac er mengden lagringsplass som er tilgjengelig ikke særlig stor, og det er alltid lurt å gjenopprette litt ekstra plass.

Takket være sikkerhetsdatabaseteknologi, Assurance, vet CleanMyMac X forskjellen mellom en viktig fil og en ubrukelig fil. Denne intelligente assistenten er designet for å støtte deg, men den vil ikke fjerne noe uten din tillatelse. CleanMyMac X er også dedikert til å beskytte Mac-en din fordi du enkelt kan kjøre en skanning for å oppdage potensiell skadelig programvare. Samlet sett bør den gjennomsnittlige oppstartstiden for MacPaw være delelig med 4, med programmer som er opptil 2,5 ganger mer responsive og krever opptil 5 ganger gratis lagring. Trenger du bevis? Test CleanMyMac X i tretti dager!