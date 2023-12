Denne revolusjonerende boksen lar deg oppgradere din kablede CarPlay til trådløs og er for øyeblikket 11 % rabatt!

Tiden med kablede tilkoblinger er over! Faktisk denne lille enheten Carlinkit 5.0 lar deg koble til smarttelefonen din via Bluetooth eller Wi-Fi for å bruke CarPlay uten engang å koble telefonen til bilen. En revolusjon innen teknologi! Dessuten er han det for øyeblikket på €100 i stedet for €116 på Amazon !

Nummer én i salg, Carlink 5.0 er nå en revolusjon for smarttelefonen din! HAR bare €100 i stedet for €116, på Amazon, vil denne enheten radikalt forandre livet ditt ved å eliminere alle de klumpete kablene i bilen din. Vurdert 4,0/5 av 120 brukere, ble denne enheten bemerkelsesverdig godkjent av teamet for gode tilbud!

Carlinkit 5.0 Carlinkit adapter : Denne brukervennlige enheten gjør kablet CarPlay om til trådløs CarPlay eller kablet Android Auto til trådløs Android Auto, slik at du kan bli kvitt sjakler av kabler.

Plug and play – Alt fungerer som en iPhone eller Android-telefon direkte. I bilen din fungerer alle rattkontroller perfekt, uten forsinkelser eller responsproblemer. Med Carlinkit 5.0 trådløs adapter kan du enkelt bruke stemmestyring, OEM-knapper, ratt og berøringsskjerm for å spille musikk, sanntids GPS-navigasjon, WhatsApp, Spotify og meldinger;

Automatisk tilkobling og stabil ytelse : Bluetooth 5.0-overføringshastigheten er 2 ganger høyere og den oppgraderte 5GHz Wi-Fi er raskere, med sterkere anti-interferensevne og mer stabil tilkobling;

Profesjonell tjeneste – Nyt produkter av høy kvalitet med full tillit. For denne trådløse adapteren gir Carlinkit livstids teknisk støtte og 30 dagers ubetinget refusjon og 12 måneders garanti/erstatning.

