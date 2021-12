Denne roboten med ultrarealistiske ansiktsuttrykk ønsker å bli din venn

Engineered Arts har gitt ut en video av deres nyeste robot, Ameca. Og det minste vi kan si er at han ligner mye på et ekte menneske.

Med videopresentasjonen av roboten Ameca, overrasket det engelske selskapet Engineered Arts, spesialisert på design og produksjon av roboter, internett. I sekvensen kan vi se den berømte roboten, først i søvn, eller i det minste med øynene lukket, begynne å våkne og avsløre en mengde uttrykk som er spesifikke for levende vesener. Åpen munn, rynker, håndobservasjoner, former for bekymring, stort smil og til og med skrekk, er Ameca overraskende. Selskapet beskriver det på sin nettside som en slags plattform. Fremtidige robotteknologier vil bli utviklet ved å implantere disse innovasjonene direkte i roboten.

En ekte følelse av interaksjon.

Selskapets motto, “En kunstig intelligens som ser ut som et menneske krever en kunstig kropp som ser ut som et menneske,” demonstrerer selskapets mål. Ved å drive uttrykk så realistiske som mulig, ønsker Engineered Arts å øke hastigheten og gi en ekte følelse av menneske-maskin-interaksjon. Uansett, på Internett er reaksjonene ekstremt positive for de aller fleste.

For øyeblikket ikke i stand til å snakke og bevege seg

I motsetning til Atlas-roboten fra Boston Dynamics, kan ikke Ameca bevege seg. Han kan heller ikke snakke ennå. Bevegelsene som vises i videoen er planlagt på forhånd, og ingen AI kontrollerer for øyeblikket humanoiden. Engineered Arts forblir et mysterium om kunstig intelligens: “Er Ameca en AI? Dette er et flott spørsmål. Ameca inneholder programvare som kan beskrives som ‘kunstig intelligent’, men problemet er bredere enn som så. Amecas hovedmål er å være en AI-utviklingsplattform ”.

Hvis denne roboten skremmer deg og du vil ta en titt selv, vil Ameca og Mesmer, en annen robot fra selskapet, være på CES 2022 i januar. Hvem vet, kanskje innen den tid har de hatt tid til å gjøre noen nye forbedringer …

Her er Mesmer: